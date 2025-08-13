Dólar
/ Nacional / PARLAMENTO

"Usted no puede gritarme" y "ordinaria": cruce a los gritos entre Graciela Bianchi, Blanca Rodríguez y Bettiana Díaz

El entredicho ocurrió en el marco de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, en el senado

13 de agosto 2025 - 15:25hs
Graciela Bianchi, Blanca Rodríguez y Bettiana Díaz

Graciela Bianchi, Blanca Rodríguez y Bettiana Díaz

En medio de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y cuando el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo De Izaguirre, estaba haciendo uso de la palabra, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi se cruzó con su par del Frente Amplio Blanca Rodríguez, que está cumpliendo funciones como presidenta de la Asamblea General ante la ausencia de Carolina Cosse.

De Izaguirre estaba repasando una gráfica sobre el descenso de la superficie con aumento de la productividad cuando se empezaron a escuchar murmullos.

El jerarca detuvo su oratoria y, mientras la presidenta de la cámara destacaba que De Izaguirre estaba por terminar, los murmullos crecieron.

"Usted no puede gritarme senadora", le dijo Rodríguez a Bianchi y añadió: "Así que le pido por favor que, sin pedir autorización, no haga uso de la palabra".

"Vamos a parar de gritar", reclamó la presidenta de la cámara mientras se escuchaban los reclamos de la legisladora blanca. "De ninguna manera puede gritar así", reiteró Rodríguez.

Finalmente, y previo a que retomara la palabra De Izaguirre, se escuchó de fondo a la senadora Bettiana Díaz quien le gritó "ordinaria" a Bianchi.

Este miércoles la Cámara de Senadores lleva adelante una interpelación a Fratti por la adquisición de la estancia María Dolores, concretada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) por un monto de US$ 32,5 millones.

Temas:

Graciela Bianchi Blanca Rodríguez Bettiana Díaz Cámara de Senadores

