Recaudación de DGI volvió a crecer en julio: ¿qué pasó con cada impuesto?

La recaudación total bruta de la Dirección General Impositiva (DGI), fue de $ 405.918 millones en el acumulado a julio, y creció 3,7% real en la comparación interanual, según los últimos datos oficiales.

Por su parte, la recaudación neta, es decir, descontada la devolución de impuestos, sumó $ 346.639 millones, con crecimiento interanual real de 5,1%.

La diferencia entre la recaudación bruta y la neta corresponde a la devolución de impuestos, la que puede concretarse a través de pagos realizados con certificados de crédito emitidos por DGI o por devoluciones en efectivo/banco.

Entre enero y julio, los ingresos por impuestos al consumo , que son la principal fuente de ingresos para la caja del Estado (participación de 56,4%), aumentaron 4,1% ($ 228.962 millones), y los de impuestos a la renta lo hicieron 4,2% ($ 146.562 millones).

Las cifras de julio

En julio la recaudación neta aumentó 2,5% en la comparación con igual mes del año pasado y totalizó $ 47.093.

Los ingresos por IVA sumaron $ 29.020 millones, con una variación real de 1,8% y crecimiento por segundo mes consecutivo.

Por otro lado, la recaudación de Imesi fue de $ 4.996 millones y creció 5,9% interanual, con lo que también acumuló dos subas consecutivas tras la baja registrada en mayo.

Impuestos a la Renta

La recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los $ 7.362 millones y aumentó 3,4% interanual.

Finalmente, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 9.868 millones en julio, y aumento 4,6% interanual.