Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido

El cuerpo de una persona apareció el lunes en Flor de Maroñas dentro de un auto calcinado que pertenecía a un exjuez, Luis Delfino, que se encuentra desaparecido y ahora las autoridades buscan determinar si la víctima es el magistrado en cuestión.

Este martes, la Policía Científica determinó que la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza antes de que sus restos sean colocados en el auto. El hecho primero fue investigado como muerte dudosa, hasta que descubrieron la herida de bala.

El auto se trata de un Volkswagen Gol que fue encontrado concretamente en las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani , según confirmó El Observador.

ALLANAMIENTOS Incautaron armas y estupefacientes tras operativo en Flor de Maroñas: hay un hombre detenido

HOMICIDIO Asesinaron a un hombre de 51 años en Flor de Maroñas: su pareja fue detenida en calidad de indagada

El cuerpo fue encontrado en primera instancia por un vecino que se acercó al vehículo para ver si encontraba algo de valor y allí descubrió el cráneo, como otros huesos en el baúl, según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

En cuanto al exjuez, su desaparición fue denunciada en las últimas horas por sus familiares. Las autoridades realizarán una prueba de ADN al cuerpo para determinar la identidad de la víctima.

Según los testigos, el pasado domingo el auto no estaba en el lugar en el que fue encontrado.