Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Un juvenil de Nacional salió cedido a préstamo a un equipo del fútbol uruguay o con el que jugará el resto de la temporada, a la espera de que pueda sumar minutos y regrese a los tricolores en el futuro.

Se trata del delantero Renzo Sánchez , quien el año pasado estuvo marcado por las lesiones y que, tras recuperarse, pasa a Juventud de Las Piedras.

Si bien aún no se ha comunicado de forma oficial, el atacante ya no entrenó con el plantel este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, según supo Referí.

El futbolista de 21 años debutó en la temporada 2022 , con su primer amistoso en el verano de ese año ante Ñublense y luego con su estreno oficial el 21 de setiembre ante Rampla Juniors por Copa AUF Uruguay.

Ese año también jugó dos partidos más por el Campeonato Uruguayo.

En 2023 disputó dos encuentros ante Racing y Cerro y en ese segundo juego sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha que prácticamente los dejó afuera de la temporada.

Además, se perdió el Mundial sub 20 de Argentina en el que la selección de Uruguay fue campeona.

Tras recuperarse, volvió en diciembre de 2023 y jugó unos minutos ante Montevideo City Torque.

En el comienzo de 2024, en enero, jugó el Preolímpico sub 23 con la selección de Uruguay y dirigido por Marcelo Bielsa.

Además, siguió en el plantel principal de Nacional y disputó partidos por el Uruguayo y la Copa Libertadores.

Pero el 10 de marzo de ese año, en su primer partido como titular con los albos, ante Defensor Sporting, se volvió a lesionar. El jugador sufrió la “rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha", por lo que fue operado, informó Nacional.

Por ese motivo tuvo una larga recuperación, hasta que a fines de 2024 comenzó a ejercitarse con pelota.

En este 2025 sumó partidos en Tercera división y en el actual período de pases la directiva de Nacional iba a decidir si lo mantenía en el plantel o lo cedían a préstamo.

Y finalmente se optó por esa segunda opción, por lo que pasará a Juventud, uno de los equipos revelación de la temporada, donde juega su compañero de Nacional y la sub 20 Rodrigo Chagas.