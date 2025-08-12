Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

El futbolista ya no entrenó con el plantel este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes

12 de agosto 2025 - 13:28hs
Renzo Sánchez

Renzo Sánchez

Nacional

Un juvenil de Nacional salió cedido a préstamo a un equipo del fútbol uruguayo con el que jugará el resto de la temporada, a la espera de que pueda sumar minutos y regrese a los tricolores en el futuro.

Se trata del delantero Renzo Sánchez, quien el año pasado estuvo marcado por las lesiones y que, tras recuperarse, pasa a Juventud de Las Piedras.

giv-2soxmaa0-gs-jpg..webp
Renzo Sánchez salió lesionado
Renzo Sánchez salió lesionado

Si bien aún no se ha comunicado de forma oficial, el atacante ya no entrenó con el plantel este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, según supo Referí.

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
FÚTBOL

El inicio de una leyenda: se cumplen 20 años del primer gol de Luis Suárez con Nacional; mirá el video

Ricardo Vairo
NACIONAL

Ricardo Vairo tras la reunión de la directiva de Nacional: "La decisión es que Pablo Peirano siga en el cargo"

Ese año también jugó dos partidos más por el Campeonato Uruguayo.

En 2023 disputó dos encuentros ante Racing y Cerro y en ese segundo juego sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha que prácticamente los dejó afuera de la temporada.

1678963473916.webp
Renzo Sánchez tras su operación de la rodilla
Renzo Sánchez tras su operación de la rodilla

Además, se perdió el Mundial sub 20 de Argentina en el que la selección de Uruguay fue campeona.

Tras recuperarse, volvió en diciembre de 2023 y jugó unos minutos ante Montevideo City Torque.

En el comienzo de 2024, en enero, jugó el Preolímpico sub 23 con la selección de Uruguay y dirigido por Marcelo Bielsa.

1686566572596.webp
Renzo Sánchez y Rodrigo Chagas con la copa en La Plata
Renzo Sánchez y Rodrigo Chagas con la copa en La Plata

Además, siguió en el plantel principal de Nacional y disputó partidos por el Uruguayo y la Copa Libertadores.

Pero el 10 de marzo de ese año, en su primer partido como titular con los albos, ante Defensor Sporting, se volvió a lesionar. El jugador sufrió la “rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha", por lo que fue operado, informó Nacional.

Por ese motivo tuvo una larga recuperación, hasta que a fines de 2024 comenzó a ejercitarse con pelota.

f788dfcaeb392ccbfd0373e37cd4050a8af57d2b-jpg..webp
Renzo Sánchez
Renzo Sánchez

En este 2025 sumó partidos en Tercera división y en el actual período de pases la directiva de Nacional iba a decidir si lo mantenía en el plantel o lo cedían a préstamo.

Y finalmente se optó por esa segunda opción, por lo que pasará a Juventud, uno de los equipos revelación de la temporada, donde juega su compañero de Nacional y la sub 20 Rodrigo Chagas.

Temas:

Nacional selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El duro análisis del momento de Racing, rival de Peñarol, que hizo el periodista Flavio Azzaro
COPA LIBERTADORES

"Espantoso": el periodista argentino Flavio Azzaro criticó el operativo para los hinchas de Racing y duda si irá a la tribuna del Campeón del Siglo ante Peñarol

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores
PEÑAROL

Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos