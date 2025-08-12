Los hinchas de Racing llegaron bien temprano al Estadio Campeón del Siglo y ya palpitan el partido ante Peñarol por Copa Libertadores

Dólar
Copa Libertadores

Ya se vive un encuentro muy trascendente por la Copa Libertadores y los hinchas de Racing de Avellaneda llegaron bien temprano al Estadio Campeón del Siglo para palpitar el encuentro ante Peñarol por Copa Libertadores

12 de agosto 2025 - 16:54hs
Los hinchas de Racing en el Estadio Campeón del Siglo para ver a su equipo ante Peñarol por Copa Libertadores

Peñarol recibe este martes a Racing de Avellaneda a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América a cancha llena y los hinchas argentinos, llegaron bien temprano en la tarde para ocupar sus lugares.

Los hinchas de Racing llegaron temprano

Más allá de que el partido comenzará a la hora 21.30, los hinchas de Racing arribaron bien temprano al Estadio Campeón del Siglo debido al operativo de seguridad.

Según pudo saber Referí, sobre la hora 16.30 ya se encontraban en la Tribuna Guelfi, la cual será, en su parte superior, exclusivamente para ellos.

Es que Peñarol le vendió a Racing 4.000 entradas para este juego, por lo que el martes que viene, en la revancha, habrá reciprocidad para los seguidores carboneros.

Peñarol Racing Copa Libertadores Campeón del Siglo

