¿Cuándo juega Peñarol la revancha ante Racing por Copa Libertadores en Buenos Aires y cómo se define si hay empate?

Peñarol jugará ante Racing la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de imponerse en la ida en el Campeón del Siglo

13 de agosto 2025 - 9:53hs
Matías Arezo

Matías Arezo

FOTO: AFP

Peñarol derrotó 1-0 a Racing en el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de local, con gol de David Terans cerca del desenlace del encuentro, y mantuvo su racha positiva jugando por este torneo en el Campeón del Siglo y llega con la ventaja mínima para la revancha en Buenos Aires.

La noticia que amargó la noche de Peñarol fue lo sucedido con Leo Fernández, quién tuvo que abandonar el campo de juego a los 20 minutos del encuentro por una lesión y preocupa su presencia en el Cilindro de Avellaneda para el compromiso de vuelta.

Tras un trámite espeso, cortado y de mucha pierna fuerte, donde prevaleció más el tranque que el pase corto y la visión de juego, Peñarol logró mayor claridad en ataque en la recta final tras los ingresos de Diego García y Matías Arezo.

David Terans Peñarol vs Racing Copa Libertadores
David Terans anotó el 1-0 para Peñarol ante Racing

David Terans anotó el 1-0 para Peñarol ante Racing

Hasta que a los 78 minutos llegó el tanto del Manya, luego de un centro desde la izquierda que Arezo la bajó con el pecho y Terans conectó de cabeza para abrir el marcador, que terminaría de esa forma. El gol primero fue anulado por una posición fuera de juego en la asistencia, pero tras la intervención del VAR, luego fue validado.

alarma en penarol: cual es la lesion que sufrio leo fernandez y que posibilidades tiene de jugar la revancha ante racing por copa libertadores
COPA LIBERTADORES

Alarma en Peñarol: cuál es la lesión que sufrió Leo Fernández y qué posibilidades tiene de jugar la revancha ante Racing por Copa Libertadores

Diego Milito
COPA LIBERTADORES

Diego Milito, presidente de Racing, sobre el operativo de seguridad con los hinchas que fueron al Campeón del Siglo: "Esto es una locura; nunca vivimos algo tan semejante"

¿Cuándo juega Peñarol la revancha con Racing?

El encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores tendrá lugar el próximo martes 19 de agosto a las 21:30 horas en el Cilindro de Avellaneda.

En caso de que la serie quede igualada en el resultado global, la eliminatoria se decidirá mediante la tanda de penales.

Temas:

Peñarol Racing Copa Libertadores

