Ministerio de Justicia de Paraguay y Certal impulsan innovación tecnológica para combatir la piratería y crimen organizado

El Ministerio de Justicia de Paraguay y el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Información de América Latina ( Certal ) sellaron una alianza estratégica para enfrentar la piratería y el crimen organizado , incorporando el desarrollo tecnológico y la innovación como pilares fundamentales para fortalecer el sistema judicial .

El acuerdo incluye la creación del Centro de Alta Capacitación para el Poder Judicial en Tecnología y el Centro de Formación Técnica para la Innovación Tecnológica en la Justicia , además de la realización de eventos nacionales e internacionales que fortalezcan la cooperación y coordinación internacional de los procesos judiciales.

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan promover la equidad en los procesos y dotar al sistema judicial de herramientas sólidas para enfrentar los desafíos del nuevo milenio .

Días atrás, la secretaría de Estado paraguaya, encabezado por el ministro Rodrigo Nicora , se reunió con el vicepresidente de Certal, José Reinoso , con el objetivo de crear una nueva herramienta digital que mejore la interacción entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia . Esta iniciativa se enfoca especialmente en áreas como los procesos judiciales de las personas privadas de libertad y las audiencias telemáticas .

El proceso busca establecer un marco regulatorio que garantice la interoperabilidad entre los sistemas de ambas instituciones, facilitando el intercambio de información y optimizando la administración de justicia. CERTAL, que ya ha comenzado a trabajar en Paraguay en la mejora de la tecnificación y la creación de centros de formación judicial y de investigación tecnológica, se perfila como un aliado clave. A través de su asesoría, se impulsarán políticas para mejorar la competencia tecnológica, asegurar la inclusión digital en el sistema penitenciario y fortalecer la seguridad de las tecnologías implementadas.

En la reunión también participaron el viceministro de Justicia, Rafael Caballero, y el director de la Unidad Especializada de Tecnología de la Información y Comunicación (UETIC), Hernán Vera, quienes discutieron las nuevas perspectivas y desafíos de la digitalización en la institución.