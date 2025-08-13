Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Jueves:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Mundo / PARAGUAY

Ministerio de Justicia de Paraguay y Certal impulsan innovación tecnológica para combatir la piratería y crimen organizado

Ambas instituciones buscan promover la equidad en los procesos y dotar al sistema judicial de herramientas sólidas para enfrentar los desafíos

13 de agosto 2025 - 11:53hs
minjusticiaparaguay

El Ministerio de Justicia de Paraguay y el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Información de América Latina (Certal) sellaron una alianza estratégica para enfrentar la piratería y el crimen organizado, incorporando el desarrollo tecnológico y la innovación como pilares fundamentales para fortalecer el sistema judicial.

El acuerdo incluye la creación del Centro de Alta Capacitación para el Poder Judicial en Tecnología y el Centro de Formación Técnica para la Innovación Tecnológica en la Justicia, además de la realización de eventos nacionales e internacionales que fortalezcan la cooperación y coordinación internacional de los procesos judiciales.

Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan promover la equidad en los procesos y dotar al sistema judicial de herramientas sólidas para enfrentar los desafíos del nuevo milenio.

Más noticias
En Tel Aviv reclaman la liberación de los secuestrados y el fin de la guerra

Advierten en la ONU de "una nueva calamidad" ante plan de Netanyahu para Gaza

.
VUELOS

Huelgas podrían provocar retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos españoles durante agosto: los detalles

Días atrás, la secretaría de Estado paraguaya, encabezado por el ministro Rodrigo Nicora, se reunió con el vicepresidente de Certal, José Reinoso, con el objetivo de crear una nueva herramienta digital que mejore la interacción entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia. Esta iniciativa se enfoca especialmente en áreas como los procesos judiciales de las personas privadas de libertad y las audiencias telemáticas.

El proceso busca establecer un marco regulatorio que garantice la interoperabilidad entre los sistemas de ambas instituciones, facilitando el intercambio de información y optimizando la administración de justicia. CERTAL, que ya ha comenzado a trabajar en Paraguay en la mejora de la tecnificación y la creación de centros de formación judicial y de investigación tecnológica, se perfila como un aliado clave. A través de su asesoría, se impulsarán políticas para mejorar la competencia tecnológica, asegurar la inclusión digital en el sistema penitenciario y fortalecer la seguridad de las tecnologías implementadas.

En la reunión también participaron el viceministro de Justicia, Rafael Caballero, y el director de la Unidad Especializada de Tecnología de la Información y Comunicación (UETIC), Hernán Vera, quienes discutieron las nuevas perspectivas y desafíos de la digitalización en la institución.

Temas:

Ministerio de Justicia Certal

Seguí leyendo

Las más leídas

Lenny Kravitz en su show en Montevideo
CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Renzo Sánchez
NACIONAL

Baja en Nacional: el juvenil ex selección uruguaya sub 20 que se va a un club uruguayo cedido a préstamo y que ya no entrenó en Los Céspedes

David Terans festeja su gol en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Peñarol 1-0 Racing por Copa Libertadores: enorme y peleada victoria aurinegra a pesar de la baja de Leo Fernández, a quien lesionaron en el primer tiempo

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido
FLOR DE MAROÑAS

Cuerpo encontrado en auto calcinado pertenece a persona asesinada de disparo; vehículo era de exjuez que está desaparecido

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos