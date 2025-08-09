Tiroteo en Nueva York: un adolescente abrió fuego e hirió a tres personas en Times Square durante la madrugada

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas en Nueva York , durante la madrugada del sábado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El incidente tuvo lugar en Times Square , poco después de las 01:00 tras una disputa, informó un portavoz de la Policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un joven de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

VIAJES Estados Unidos exigirá nuevo requisito a uruguayos para solicitar visas temporales: mirá desde cuándo y en qué consiste

ACUERDO INTERNACIONAL Armenia y Azerbaiyán firmaron documento para establecer la paz: sus presidentes se reunieron en Estados Unidos

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York , donde se determinó que se encontraban estables .

#Internacional | Un tiroteo se registró esta madrugada en el Times Square, Nueva York, dejando tres personas heridas y el tirador, un joven de aproximadamente, de 17 años, capturado por este hecho. Video retomado de Alerta News 24 pic.twitter.com/OV2vyANrX7

"El autor fue detenido por la Policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud corriendo en pánico, tras escuchar los disparos.

Tiroteo en Nueva York Tiroteo en Nueva York Foto: redes sociales

A finales del mes pasado, un hecho de similares características ocurrió en la misma ciudad norteamericana. En ese entonces un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

Con información de AFP.