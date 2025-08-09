Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Domingo:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Mundo / ESTADOS UNIDOS

Tiroteo en Nueva York: un adolescente abrió fuego e hirió a tres personas en Times Square durante la madrugada

Las víctimas de 18, 19 y 65 años fueron trasladas a un hospital local y se encuentran estables

9 de agosto 2025 - 10:27hs
Archivo: Times Square, Nueva York

Archivo: Times Square, Nueva York

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas en Nueva York, durante la madrugada del sábado.

El incidente tuvo lugar en Times Square, poco después de las 01:00 tras una disputa, informó un portavoz de la Policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un joven de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Más noticias
Acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca
ACUERDO INTERNACIONAL

Armenia y Azerbaiyán firmaron documento para establecer la paz: sus presidentes se reunieron en Estados Unidos

estados unidos exigira nuevo requisito a uruguayos para solicitar visas temporales: mira desde cuando y en que consiste
VIAJES

Estados Unidos exigirá nuevo requisito a uruguayos para solicitar visas temporales: mirá desde cuándo y en qué consiste

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/politicaestereo/status/1954145461805162597&partner=&hide_thread=false

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban estables.

"El autor fue detenido por la Policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud corriendo en pánico, tras escuchar los disparos.

Tiroteo en Nueva York
Tiroteo en Nueva York

Tiroteo en Nueva York

A finales del mes pasado, un hecho de similares características ocurrió en la misma ciudad norteamericana. En ese entonces un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

Con información de AFP.

Temas:

tiroteo Tiroteos EEUU adolescente Nueva York Times Square

Seguí leyendo

Las más leídas

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República
MARCHA ATRÁS

Quiénes son los artistas y qué costos planteó Carolina Cosse por los 100 años del Palacio Legislativo

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Industria pesquera

Con o sin experiencia: empresarios pesqueros buscan personal para embarcarse en medio de conflicto en el sector y ofrecen $ 10.000 diarios

Darwin Núñez ya arribó en este avión a Alemania para realizarse los exámenes médicos con el que será su nuevo club, Al-Hilal
FÚTBOL

Darwin Núñez llegó a Alemania para hacerse los exámenes médicos con su nuevo club, Al-Hilal; mirá la imponente suma que ganará solo como salario anual, que triplica la que percibía en Liverpool

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos