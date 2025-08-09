Tiroteo en Nueva York: un adolescente abrió fuego e hirió a tres personas en Times Square durante la madrugada

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas en Nueva York, durante la madrugada del sábado.
El incidente tuvo lugar en Times Square, poco después de las 01:00 tras una disputa, informó un portavoz de la Policía.
Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un joven de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.
Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban estables.
"El autor fue detenido por la Policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud corriendo en pánico, tras escuchar los disparos.
Tiroteo en Nueva York
Foto: redes sociales
A finales del mes pasado, un hecho de similares características ocurrió en la misma ciudad norteamericana. En ese entonces un hombre armado disparó a cuatro personas y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.
Con información de AFP.