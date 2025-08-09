El insólito error de Racing con Marcos Rojo: pidió a Boca disolver la rescisión, pero puede jugar ante Peñarol

La novela de Marcos Rojo y su llegada a Racing es corta, pero con muchos capítulos. La dirigencia de la academia cometió un error insólito a la hora de inscribir al jugador y, tanto el club como el propio futbolista, le pidió a Boca Juniors disolver la rescisión que firmó el jugador y cambiar las condiciones.

Rojo llegó a Racing en condición de libre , con el pase en su poder, luego de firmar la desvinculación con Boca. Eso provocó que la operación se hiciera gratis y que la institución presidida por Diego Milito no gastara dinero. Sin embargo, en el reglamento de AFA figura una condición que impide que Marcos sea inscripto.

En el artículo 19.2.4 de la AFA marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre, caso de Rojo, haya quedado en libertad previo al 24/7 , día del cierre del libro de pases en Argentina.

Marcos firmó su rescisión el 8/8, 15 días después . Esto impide que Rojo pueda jugar el Torneo Clausura , pero sí puede disputar Copa Argentina y Copa Libertadores.

Por el momento, Rojo fue inscripto en la lista de refuerzos de Racing para la Copa Libertadores y estará los octavos de final ante Peñarol, como también en Copa Argentina donde se enfrentará ante Unión o River Plate en cuartos de final.

El pedido de Racing y Rojo a Boca Juniors

Tras este error dirigencial y en el apuro por fichar a Rojo a tiempo, Racing y el propio jugador se comunicaron con Boca Juniors para pedirle disolver la recisión que firmó Marcos y cambiar las condiciones. La operación deberá realizarse como préstamo o venta para que pueda jugar el Torneo Clausura con Racing.

En este momento, la pelota la tiene Boca y queda en el club xeneize si acepta o no.

Según diversas informaciones, hay buena disposición por parte del presidente Juan Román Riquelme para aceptar el pedido de Racing y cerrar la operación y que Rojo sea inscripto.

Ambos presidentes tienen buena relación y el equipo de la Ribera apoyó a la academia en la novela de Maxi Salas y River Plate.

Lo cierto es que, en caso de que Boca no acepte cambiar las condiciones, si Racing queda eliminado en octavos de final de Copa Libertadores ante Peñarol, Marcos Rojo solamente podría disputar la Copa Argentina con la camiseta de la Academia.