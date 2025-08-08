Dólar
Bombazo: Racing Club busca cerrar a una figura de Boca Juniors para los octavos de la Copa Libertadores ante Peñarol

Racing Club busca cerrar la llegada de una figura de Boca Juniors que rescinde su contrato, de cara al partido con Peñarol

8 de agosto 2025 - 9:01hs
Gustavo Costas

Gustavo Costas

Racing Club busca cerrar un refuerzo a contrarreloj de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá ante Peñarol, y pretende incorporar a una figura de Boca Juniors que firmará la recisión de su contrato en las próximas horas.

Se trata de Marcos Rojo el jugador que pretende la directiva de Racing. El ciclo del defensor en Boca está terminado y rescindirá su contrato con la institución xeneize, por lo que quedará en condición de libre y cobrará hasta el último día trabajado, resignando el sueldo que le correspondía hasta diciembre.

En primera instancia, en la mañana del pasado jueves, la dirigencia de Boca le ofreció la recisión pero Rojo no aceptó. Transcurridas las horas del mismo día, por la tarde el defensor lo pensó y decidió aceptar la propuesta del equipo presidido por Juan Román Riquelme y en las próximas horas se llevará a cabo.

Racing Club avanza por Marcos Rojo

Pese a que los rumores indicaban que su futuro era regresar a Estudiantes de La Plata, de hecho existieron conversaciones con Juan Sebastián Verón, las negociaciones y las charlas se enfriaron con el correr de los días, en parte por el rechazo por parte de los hinchas del Pincha con el jugador.

Raphael Claus manejó el partido con categoría
COPA LIBERTADORES

Peñarol vs Racing: se confirmó el árbitro para el partido de ida en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores; mirá sus antecedentes con los carboneros

Guillermo Francella
COPA LIBERTADORES

En la previa del partido con Peñarol, el actor argentino Guillermo Francella habló sobre Racing, su equipo: "Estoy esperanzado"

Es por eso que Racing está interesado en contratar a Rojo, pero debe esperar a que se desvincule totalmente de Boca. La intención de Diego Milito es que se cierre el día de hoy, ya que tiene hasta el día de la fecha para inscribir jugador en la lista de buena fe para las fases eliminatorias de la Copa Libertadores.

1697913345863.webp
Racing pretende a Marcos Rojo

Racing pretende a Marcos Rojo

Racing deberá moverse rápidamente para intentar cerrar la llegada del jugador, ya que este viernes a las 18:00 finaliza el periodo de inscripción para los refuerzos de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Peñarol.

Por su parte, para el Torneo Clausura, Racing tendría que liberar un lugar para incorporar a Rojo, y además, en caso de avanzar a los cuartos de final de la Copa, se reabrirá la posibilidad de realizar modificaciones en la lista de buena fe, siempre y cuando la Academia logre eliminar a Peñarol.

Temas:

Racing Boca Juniors Peñarol Copa Libertadores Marcos Rojo

