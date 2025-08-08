El probable equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol tras los últimos ensayos de Pablo Peirano

Nacional cierra este viernes su semana de entrenamientos para el clásico ante Peñarol de este sábado a las 15:00 en el Campeón del Siglo, por la segunda fecha del Torneo Clausura, y el DT Pablo Peirano ya tiene más claro el probable equipo para el encuentro.

Las principales dudas a definir por el entrenador eran los extremos para acompañar en ataque a Nicolás “Diente” López y Maximiliano Gómez.

El resto del equipo es el mismo que debutó en el Clausura ante Montevideo City Torque.

Ese día el tricolor formó con Luis Mejía en el arco y con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño, quienes repetirán este sábado en el clásico.

NACIONAL Baja en Nacional: se confirmó el préstamo de un zaguero juvenil que jugará en el exterior

TORNEO CLAUSURA Los detalles del operativo de seguridad para el clásico del Clausura, sin público de Peñarol ni el presidente Ignacio Ruglio; los futbolistas de Nacional no se bañarán en el CDS

En el mediocampo finalmente mantendrá los dos volantes y no dará ingreso a un tercero, como se manejó la posibilidad.

De esa forma, Luciano Boggio y Christian Oliva volverán a estar en la contención.

Los extremos de Pablo Peirano

El DT tricolor definió los extremos para el clásico y todo indica que tendrá una sola variante.

El venezolano Rómulo Otero, de discreta actuación en el debut, se mantendrá en el equipo titular por la zona derecha.

Con su presencia, no estaría desde el arranque Lucas Villalba, lo que sería una sorpresa en caso contrario, y se espera que el extremo esté a la orden como suplente.

Mientras que en la banda izquierda ingresará Exequiel Mereles, para jugar con perfil cambiado, en lugar de Juan Cruz De los Santos, quien está suspendido por tarjetas amarillas.

El técnico albo habló sobre la situación de Mereles y Villalba en la conferencia de prensa del pasado miércoles. “Mereles ya ha hecho fútbol la semana pasada, la anterior también, es el jugador que ha entrenado mucho más. Villalba todavía sigue en la parte de la recuperación, ayer participó un poco en el campo, pero hasta ahora no ha hecho fútbol. Mereles sí, en el partido que jugamos en Paysandú, después de ahí una pequeña contractura, ya la otra semana estuvo a la orden e hizo fútbol. Ahí todavía me quedan unos días más para pensar”, comentó.

Otero y Mereles serán los compañeros del Diente López y de Maxi Gómez, que tuvieron un gran debut ante City Torque, con tres y un gol, respectivamente.

Peirano contará con un gran abanico de opciones ofensivas en el banco de suplentes con Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Mauricio Pereyra, Bruno Arady, Gonzalo Carneiro y Christian Ebere.

El probable equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol

De esa forma, el probable equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño; Luciano Boggio y Christian Oliva; Rómulo Otero, Exequiel Mereles, Nicolás López y Maximiliano Gómez.