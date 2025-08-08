Dólar
Baja en Nacional: se confirmó el préstamo de un zaguero juvenil que jugará en el exterior

Nacional confirmó una nueva baja en su plantel, con la salida en préstamo de un juvenil que continuará su carrera en el exterior

8 de agosto 2025 - 7:53hs
Nacional ante Campana. El XI: Ignacio Suárez; Oscar González, Nicolás Ramos, Francisco Montero, y Juan Pedro Echeverría; Jairo Amaro, Mauricio Milano y Agustín Dos Santos, Bruno Arady, Nahuel "Magia" López y Exequiel Mereles

Nacional

Nacional confirmó este jueves una nueva baja en su plantel, con la salida en préstamo de un jugador juvenil que continuará su carrera en el exterior.

Se trata del zaguero Nicolás Ramos, que fue cedido a Houston Dynamo de Estados Unidos, donde en principio se sumará al segundo equipo de esa franquicia.

Nicolás Ramos
La firma junto a Martín Ligüera

El jugador de 20 años es nacido en Miami, Estados Unidos, por lo que tiene ciudadanía estadounidense, lo que facilitó su llegada a la MLS.

Ramos, espigado zaguero de 1,93, jugó tres partidos amistosos en Nacional. Su debut fue el 19 de enero de 2024 con derrota ante Colo Colo.

En esa temporada pasó cedido a Rentistas, donde jugó 24 partidos en Segunda división.

Nicolás Ramos es el capitán de Uruguay ante Venezuela en el Sudamericano sub 20.jpg
Nicolás Ramos es el capitán de Uruguay ante Venezuela en el Sudamericano sub 20

Luego, este año, regresó a Nacional y enfrentó a la selección de Soriano en el mes de marzo y a Campana de Libertad en mayo, sin llegar a debutar oficialmente en los albos.

Además, jugó el Sudamericano sub 20 con la selección uruguaya.

Nicolás Ramos en el amistoso Uruguay vs colombia sub 20
Nicolás Ramos en el amistoso Uruguay vs Colombia sub 20

Su salida de los tricolores se da en momentos en el que el plantel de Pablo Peirano cuenta con los defensas Sebastián Coates, Julián Millán, Paolo Calione, Matías De los Santos, y recientemente fue ascendido Tomás Viera.

