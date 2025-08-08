Nuevo récord en el precio que Uruguay logra por la carne ovina exportada

Uruguay no solo coloca carne vacuna a precios firmes este año, también la de ovinos, incluso con un nuevo récord.

La industria frigorífica presiona sobre una oferta de lanares que todavía es muy limitada, con precios para la hacienda que siguen escalando a un ritmo de cuatro o cinco centavos semanales , con nuevos valores récord para la tonelada de carne ovina exportada por Uruguay que parecen dejar margen para que el mercado siga subiendo.

A la vez, en lanas el mercado local busca juntar las puntas, en un mercado en pausa en Australia, con negocios por lanas de la zafra nueva en Uruguay que en las primeras esquilas muestra resultados de calidad superiores a los de la temporada pasada.

El precio por tonelada exportada de carne ovina promedió US$ 6.087 en los últimos dos meses, valores que superan cómodamente a los picos hasta ahora récord de 2022.

Con esta referencia, la Relación Hacienda Exportación para los ovinos que mide el Instituto Nacional de Carnes (INAC) bajó a 0,72, su índice más bajo en un año y claramente por debajo del promedio de 0,87 en los últimos cuatro años, lo que refleja que el precio de la hacienda tiene margen para seguir corrigiendo al alza.

En un año de renovada demanda internacional y escasa oferta local, el precio de exportación se encuentra 41% encima de hace 12 meses y la facturación (US$ 36 millones en enero-julio) es prácticamente igual a la de 2024 a la fecha, cuando este año se lleva embarcado un volumen 28% inferior.

Mientras los precios del vacuno gordo se estabilizaron hace tres semanas, los lanares siguen escalando y el cordero en la referencia de INAC trepó a US$ 4,88 por kilo con un incremento semanal de 2,2% y la oveja se ubicó en US$ 4 con un salto semanal de 4,8%, unos 15 o 20 centavos por encima de los promedios de los negocios analizados por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) hasta la semana pasada.

Faena de ovinos por debajo de 10 mil cabezas

La faena de ovinos volvió a caer por debajo de las 10 mil cabezas en la última semana y julio marcó una faena de 46.027 cabezas, casi 10 mil menos que un año atrás, con una caída de 16,7% que responde a la escasa oferta de lanares y, fundamentalmente, la escasa capacidad industrial.

En la última semana el 84% de la faena se concentró en dos plantas (San Jacinto/Nirea y Las Piedras) y Bamidal aportó otro 11%.

En la medida en que otras industrias alternen en la faena de lanares se verá a qué velocidad va repuntando la actividad en ovinos con las esquilas preparto en el norte y el gradual ascenso que se espera en la faena, con el dato positivo de la baja de 41% en la faena de ovejas y la expectativa de que se refleje en el stock ovino.

Hasta el 2 de agosto, dentro de un total de 345.714 lanares industrializados solo ingresaron 121.805 ovejas, unas 80 mil menos que un año atrás con una caída de 41%, proporcionalmente más del doble de lo que se redujeron los corderos (-18,7%).

Lanas con nueva oferta

En el otro gran segmento del rubro ovino, los negocios por lanas se concentran en lotes de la nueva zafra después de una temporada en la que se desagotaron stocks de años anteriores por la tracción de China en operaciones para Corriedale y lanas cruza.

La nueva cosecha empieza a mostrar resultados de calidad mejor que la anterior, disminuida por el exceso de lluvias en el otoño de 2024.

El Indicador de Mercados del Este (IME) se fue al receso en Australia en el mayor valor de los últimos 18 meses, US$ 8,14 por kilo base limpia. Las lanas cruza y Corriedale de 27 micras o más ya venían con una lógica de suba ante la menor oferta y despegándose de los pisos de 2024

En Uruguay se elevaron las expectativas de precios por la lana fina ante estos resultados, que se mantienen estables respecto a la temporada pasada en promedios de US$ 6 por kilo base sucia para lotes de 18 micras, US$ 5 para las de 19 micras, US$ 4 kg para 20 a 21 micras y entre US$ 1 y US$ 1,30 por lanas de 27 y 28 micras acondicionadas con grifa verde.