Buenas señales en el rubro ovino, pero la oveja sufre, ¿qué pasa en un sector que lideró la economía del país?

El precio de exportación de la carne ovina trepó a su máximo histórico en junio -US$ 6.288 por tonelada- tras la habilitación de Israel que transformó el mercado, el valor de los corderos sube sin pausa desde hace 18 meses (+ 64% desde enero de 2024), mientras que las exportaciones de lana se reactivaron en el último año y los precios en Australia recuperaron los US$ 8 por kilo por primera vez en un año y medio: buenas señales en el rubro ovino .

Entre ellas se inscribe la necesidad de trabajar los mercados de carne ovina con hueso, topear el uso de lana importada bajo el régimen de admisión temporaria, dar estímulos económicos e impositivos a los criadores, analizar la posibilidad de un alivio fiscal, ofrecer créditos livianos para retención de vientres y compra de reproductores, así como incentivar el consumo de carne ovina desde el Estado.

La reducción del stock de animales a su menor expresión y la preocupante situación de la industria, con cierres de varios frigoríficos especializados en el último año, han hecho caer significativamente la producción de carne ovina, justo en un año de precios comparables e incluso mejores a los “históricos” de 2022 que no está pudiendo ser aprovechado plenamente.

“Si la producción fuera el triple, estaríamos colocando todo”, afirmó el trader de carnes Jorge Dimu.

El volumen exportado este año es 30% inferior al de 2024 y 54% inferior al de 2023.

Uno de los datos más esperados de las declaraciones juradas va a ser si las existencias de ovinos dejaron de bajar y comienzan a recuperarse tras el piso de 5,4 millones de cabezas en el cierre de 2024, la cifra más baja desde que Dicose lleva registros, y una caída impactante desde los más de 20 millones que había a mediados de la década de 1990.

Sobran enemigos en el rubro ovino

Cuesta retomar la producción de ovinos después de haberla abandonado, incluso en el norte, la región más ovejera del país tiene sus dificultades, indica el ingeniero agrónomo Facundo Rodríguez de Almeida, socio de la consultora SIA Uruguay: falta de personal idóneo, pérdidas de animales, robos, ataques de perros y una cultura ovejera debilitada conspiran contra el rubro.

Esto, más allá del factor principal de reducción en los márgenes: los desalentadores precios de la lana en los últimos cinco años, especialmente las medias y gruesas, a lo que se suman dificultades de colocación de hacienda para faena.

Fabián Gularte, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo (SACL) y anfitrión del lanzamiento de la nueva Zafra Ovina, destaca que “donde está la oveja hay gente”, en referencia a la mano de obra genuina que genera el lanar y que contribuye a mantener la población rural a diferencia del vacuno y la forestación.

La faena cerca del piso

Las estadísticas de faena muestran que después del salto de la extracción en 2023 a consecuencia de la sequía, que redujo en medio millón de cabezas la majada nacional, el ingreso de lanares a frigoríficos se estabilizó durante 2024.

Y en los primeros siete meses de 2025 bajó sensiblemente respecto al año pasado, un 26%.

En ese escenario de baja las ovejas han caído aún más, un 40%, son 80 mil ovejas menos que se faenaron entre enero y julio, lo que puede indicar una retención de vientres que marque un piso para la cría.

¿Hay algún nivel de suba de precios de la carne que complemente a las lanas finas y permita un proceso de repunte en la población ovina?

“Vemos que baja más la faena de las ovejas, eso es positivo aunque no tenemos la certeza de que esa oveja que no se faenó esté encarnerada, pero si esto es así tenemos una recuperación para adelante en el stock”, dijo esta semana el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Alfredo Fros.

Si se concreta un repunte poblacional sería la primera suba desde 2018. Desde ese año el stock cayó en un millón de cabezas. La reducción se aceleró por la caída del precio de la lana que comenzó en el segundo semestre de 2019 y se profundizó a partir de 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid 19.

Para agosto se esperan también los resultados del Taller de Gestación Ovina, que podría confirmar una buena parición para esta primavera como van indicando los relevamientos previos. “Las ovejas se preñan”, asume Fros, y en adelante “el gran desafío es salvar a los corderos”.

Buen precio con poca cintura

Mientras tanto los corderos se venden a buen ritmo y a precios que siguen subiendo, a diferencia del techo que parecen haber encontrado los vacunos.

En la semana anterior los corderos promediaron US$ 4,64 por kilo según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y los negocios de los últimos días se concretaban con un premio de 8 a 10 centavos sobre esa referencia.

El último relevamiento de INAC coloca los corderos a US$ 4,78. El precio de exportación inédito de junio estuvo 30% arriba de mayo y 68% arriba de los US$ 3.742 de un año atrás. Superó con luz el máximo mensual registrado en julio de 2011, con US$ 5.852 por tonelada. Y con una semana de junio 2025 que superó los US$ 7.600 la tonelada.

Ese alto promedio, que en julio se acerca a US$ 5.500 por tonelada, “da lugar para un precio sobre US$ 5 al productor si seguimos por este camino”, consideró un productor ovino.

La Relación Hacienda Exportación acompaña esta tendencia. En junio el peso de la materia prima en la ecuación de costos fue de 0,720, el valor más bajo en dos años con un promedio para el cordero de US$ 4,52 por kilo y US$ 6.290 la tonelada exportada según los datos de INAC.

Panorama desalentador en los frigoríficos

El panorama industrial viene siendo desalentador, especialmente en el norte:

Somicar en Salto cayó de 125 mil a 40 mil cabezas entre 2023 y 2024 y este año no faenó.

Daymán Meats, también en Salto, bajó de 80 mil a 30 mil y en 2025 tampoco ha trabajado.

Frigorífico Casa Blanca, en Paysandú, superó los 62 mil lanares en 2023, bajó a menos de 14 mil el año siguiente y no registra operación en ovinos este año.

Y Bamidal, en Paso de los Toros, en concurso en relación al caso de Conexión Ganadera, estuvo varios meses cerrado y va faenando casi la cuarta parte que el año pasado: 27.600 cabezas contra 92.600 un año atrás.

En 2025 son Las Piedras y San Jacinto/Nirea las plantas que concentran el 60% del total de 338 mil cabezas faenadas, sosteniendo la actividad.

Acompañan Frigocerro en Durazno y Oferan en Trinidad que suman otro 28% y Bamidal con el 8%.

Martin Secco, director del frigorífico San Jacinto, considera que “no hay muy buenas noticias” más allá del efecto dinamizador de la apertura (excepcional) del mercado de Israel para embarcar carne con hueso a US$ 9.400 por tonelada.

Y el mercado de Brasil, “nuestro principal aliado, se ha tenido que readecuar con volúmenes muy de boutique, seleccionados, para acompañar ese nivel de precios”: hasta julio lleva compradas 1.000 toneladas menos que el año pasado, una caída de 37%.

La demanda de China, que compra carcasas por menos de US$ 3.000 la tonelada, cayó 60% este año.

El precio de las lanas parece despertar

Exceptuando las lanas finas y muy finas, en muchos sistemas la lana ha pasado de ser un ingreso a ser un costo, pero el mercado internacional ha dado alguna señal positiva.

A fuerza de una oferta en declive, y que en la próxima zafra volverá a caer por una reducción de 9% en la majada, el precio de la lana en Australia se está recuperando este año respecto a 2023 y 2024.

Los buenos números que está mostrando la carne ovina no son suficientes para mantener la robustez de un sector gravemente afectado por la fuerte caída de precios de la lana, incluso en Australia.

El Indicador de Mercados del Este (IME) se fue al receso de invierno luego de cuatro semanas de remates de la temporada 2025/26 con una referencia de US$ 8,14 por kilo base limpia, la más alta en 18 meses y superior a los últimos dos años en estas fechas.

En 2014 el rubro ovino exportó US$ 382 millones en Uruguay, el 70% en lana (US$ 266 millones) y el 26% carne.

Al año siguiente el total bajó a US$ 324 millones con una caída de la carne y la proporción de ingresos por lana trepó al 78%.

Uruguay es uno de los principales exportadores de lana del mundo, con una industria topista de calidad reconocida. Está en el top tres mundial, detrás de Australia y Nueva Zelanda, y es el primero en la región. La lana fue durante mucho tiempo el primer rubro exportador del país, antes de la consolidación de los frigoríficos, de la soja y de la forestación.

Para 2024 el complejo ovino exportó US$ 225 millones, con la lana respondiendo por el 70%.

En el primer semestre de 2025 la relación se inclina algo más a la lana, 72% frente a la carne ovina.

Si bien el negocio frigorífico sostiene al rubro y puede defenderlo en momentos de crisis, la debilidad crónica del precio de la lana presiona a la producción.

Uruguay ha invertido en afinar las lanas para adecuarse a las tendencias del mercado textil y está inclinando su paleta de diámetros cada vez más hacia las lanas finas, súperfinas y ultrafinas que generan el doble o el triple de ingresos por hectárea que las lanas medias y gruesas que han quedado relegadas en la demanda.

Pero, por otro lado, la composición de las exportaciones ha cambiado hacia las de menor valor: más lana sucia, menos tops.

Durante 2015 Uruguay exportó 48,9 millones de kilos de lana: el 55% se exportó peinada, el 24% sucia y el 21% restante lavada.

En 2024, luego de cinco años embarcando volúmenes de entre 30 y 35 millones de kilos, se volvió a crecer a 46 millones de kilos, aunque el 45% fue exportada sucia, 35% peinada y 23% lavada.

Dentro de ese espectro, las lanas finas mantienen vigencia. Está todavía muy lejos de la referencia de US$ 10 hacia arriba que era común hasta 2022. Pero para la zona de Basalto y probablemente otras del país, la lana de muy alta calidad es un camino que sigue abierto y que articula con el perfil reputacional de Uruguay.

Shock y después

Los fundamentos de mercado para la carne ovina “se ven robustos” afirmó Álvaro Pereira, gerente de Acceso a Mercados de INAC, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Algunos países consumidores “que estaban equilibrados” pasaron a ser importadores netos de carne ovina, un mercado que depende en un 90% de Australia y Nueva Zelanda por lo que “hacen falta proveedores”.

En el caso de la lana, la esquila de la nueva zafra está arrojando mejores datos de calidad que la anterior, con menor porcentaje de vellón inferior que en el último año. Con una calidad más uniforme hay más sustento para esperar que los precios corrijan al alza en simpatía con Australia, una trayectoria que está costando copiar.

En Australia la tracción de China ha sido fundamental en el empuje de las últimas semanas, mientras que para las lanas Merino de Uruguay el mercado determinante está en Europa –Alemania, Italia, República Checa– y su cautela en las compras mantiene presionados los precios locales.

“Tener un momento con los precios en alza hay que valorarlo positivamente”, dijo el presidente del SUL, Alfredo Fros, “uno de los motivos es que se han consumido los stocks en todo el mundo, y en la medida que se necesita para procesar se sale a comprar”.

Con esta nueva realidad, y la proyección de una nueva contracción de la oferta lanera en 2025/26 “quizás fueron los valores más bajos que podríamos tener y era más probable que subiera a que siguiera bajando mucho; está sucediendo eso”, expresó Fros.

Ante un escenario de perspectivas que podrían ser favorables “el estado de ánimo del productor requiere señales claras, fuertes, de que se va a acompañar” afirmó el presidente de la Federación Rural, en referencia a la batería de medidas presentadas al gobierno y a la institucionalidad rural.

El objetivo es diseñar “una estrategia con visión de mediano plazo que revierta la situación actual de falta de estímulos para producir ovinos y generar mejores expectativas”.

Todo un desafío que tal vez Procría y el SUL puedan poner a andar si los actuales precios de la carne ovina llegan para quedarse y las lanas finas reciben el aprecio de los consumidores que por sus condiciones de belleza y ambiente claramente merecen.