Rubro ovino con indicador positivo en lanas y sensaciones encontradas en la carne

En Australia la tracción comercial de China y los exportadores locales dieron impulso al mercado, especialmente en las lanas de mejor calidad.

Para las lanas Merino de Uruguay el mercado fundamental está en Europa –Alemania, Italia, República Checa– y es su cautela en las compras lo que mantiene presionados los precios locales.

“No veo mucha demanda de Europa por lanas finas, con negocios que no son fáciles de cerrar por la falta de fluidez de la demanda y no por dificultad de juntar las puntas”, dijo Iramendi en Radio Rural.

Referencias de precios en Uruguay

Las referencias de precios en Uruguay se mantienen en el eje de US$ 6 por kilo base sucia para lotes Merino de 18 micras, US$ 5 las de 19 micras, US$ 4 para para 20 micras y alrededor de US$ 3,50 para las 21 y 22 micras, con variantes por certificaciones y rendimiento al lavado.

La esquila de la nueva zafra está arrojando mejores datos de calidad que la pasada, con menor porcentaje de vellón inferior que en el último año.

El viernes 1º de agosto el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) lanzará la zafra en Cerro Largo.

Carne ovina: la lupa sobre la faena y los mercados

En el negocio de la carne ovina, con un volumen exportado de apenas 137 toneladas, el promedio semanal pasó de estar arriba de US$ 6.000 a US$ 4.801 por tonelada.

En los últimos 30 días el valor medio fue de US$ 5.378 por tonelada.

Brasil sigue al frente como principal destino en lo que va del mes.

El presidente del SUL, Alfredo Fros, destacó la “buena tracción de mercados” que sostiene la demanda por lanares desde la industria.

“Si bien con menos faena y volúmenes de exportación, compensamos esos menos kilos con mucho más valor, porque en total de ingresos estamos un poquito por encima del año pasado”, destacó Fros.

Con una caída de 28% en las toneladas embarcadas la facturación va creciendo 1% en 2025, según las estadísticas de la última semana del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Son unas 6.500 toneladas exportadas por US$ 34 millones.

WhatsApp Image 2025-07-25 at 12.21.29

La faena de la última semana volvió a caer por debajo de 10.000 cabezas, con el feriado del 18 de Julio suponiendo una disminución en la actividad, y precios que siguen siendo interesantes: US$ 4,60 a US$ 4,65 el kilo por corderos, entre US$ 4,55 y US$ 4,60 los borregos, las ovejas arriba de US$ 3,80 y los capones acercándose a US$ 4, con varias plantas activas en la faena.

La operativa se repartió en tres plantas, Las Piedras (47%), Oferan (30%) y Bamidal (18%) y con la ausencia de San Jacinto que estuvo activa en lanares hasta la semana anterior.

Otras tres plantas menores completan el 5% restante.

Lo más destacado de la semana fue el incremento de los borregos hasta el 31% del total de animales ingresados.

En lo que va de año los borregos son la única categoría que creció, un aumento de 6,4% respecto al año anterior desde 33.823 a 35.978 cabezas.

Con las cifras acumuladas de la última semana la faena de lanares muestra una baja interanual de 26,5%, desde 443.592 a 325.833 animales.