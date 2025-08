Frente Amplio ante su primer Plenario desde que Orsi está en el gobierno, un "termómetro" fogoneado por el debate por impuesto a los ricos

“Va a ser un termómetro dentro del Frente”, dijo a El Observador un dirigente del MPP , que trató el tema en su último Ejecutivo. El sector del presidente Yamandú Orsi y del secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez , con su vasta mayoría dentro del oficialismo, es un guardián de la defensa del gobierno y confía en que no habrá grandes discusiones, pero estará al pie del cañón si surgen planteos de sectores o bases –aún en la suya propia– que contradigan la posición de la Torre Ejecutiva.

IMPUESTO Orsi descartó "por ahora" gravar al 1% más rico de Uruguay: "Hay un programa de gobierno que es el que me rige"

Orsi reiteró este viernes que no está en los planes del gobierno: "Hay un programa de gobierno que es el que me rige y planteos que hicimos en la campaña, sobre eso me apoyo", dijo, refutando entre líneas a quienes sostienen que el programa sí le abre la puerta a una medida de ese tipo.