Daniel Caggiani defendió al gobierno y dijo que "Uruguay no necesita preguntar a nadie cómo hacer un pasaporte"

"Todo el mundo festejó cuando se hizo, no hubo nadie que advirtiera que esta situación se podía dar porque en realidad se dio todo en el marco de las normas internacionales", afirmó Caggiani.

A su vez, también apuntó al embajador de Alemania por comunicar la situación diplomática a través de sus redes sociales. "Utilizó su Twitter personal haciendo una serie de informaciones que generaron también un poco de preocupación", añadió.

El frenteamplista explicó que "cada país debe consultar previamente al resto de los países para ver si no hay inconvenientes en la emisión de un pasaporte", y en este caso solo tres naciones (Alemania, Japón y Francia) pidieron un plazo mayor para estudiar el documento, y Francia ya dio el visto bueno.

"Uruguay no necesita preguntarle a nadie cómo hacer un pasaporte siempre y cuando mantenga la normativa de los estándares internacionales", enfatizó Caggiani, y marcó que "hay muchos países centrales que hacen un tipo de migración selectiva", en la que "si vos sos uruguayo no tenés problema, pero si sos uruguayo y naciste en Cuba, si sos uruguayo y naciste en Venezuela, si sos uruguayo y naciste en otro lugar, no te dejan entrar".

En ese sentido, para el senador también hay una situación de "defensa de la soberanía nacional", y criticó que en la oposición "le erran en las responsabilidades institucionales" al apuntar contra el canciller Lubetkin, ya que "quien resuelve esto es el Ministerio del Interior".

"Es como que yo interpele o quiera buscar responsabilidades en el Ministerio de Ambiente, si no tiene nada que ver con el pasaporte, quien tramita el pasaporte es el Ministerio del Interior", remarcó el legislador, quien cree que tampoco corresponde "pedir la renuncia del ministro del Interior (Carlos Negro) por este tema", sino que lo mejor es "dar vuelta la página porque esto es un problema resuelto".

Caggiani criticó que "hoy con el diario del lunes" algunos miembros opositores "están diciendo que está mal, están diciendo que tienen que renunciar, están diciendo cualquier barbaridad, porque ni siquiera estudiaron quién era el responsable de emitir el pasaporte".

"Lo que van a hacer las personas que quieran viajar al exterior, tengan su ticket ya reservado y tengan algún tipo de problemática, se va a poder cambiar el pasaporte por el pasaporte anterior y se va a esperar a que el nuevo pasaporte esté validado por los países que tienen algún tipo de observación, en todo caso después se tomará una resolución", agregó.

Al senador frenteamplista le gustaría que "algunos partidos, sobre todo el Partido Nacional, en estos temas defiendan un poco más la soberanía nacional" y "no estén tanto del lado de los países centrales que con los países chicos se meten un poquito más".