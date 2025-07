UTE aprobó su presupuesto con voto en contra del Partido Nacional: los motivos

El representante del Partido Nacional en el Directorio, Darío Castiglioni, explicó a El Observador que no acompañó con su voto positivo, porque no se le proporcionó la información con el tiempo suficiente para poder estudiar en profundidad los documentos.

“Lo único que podes hacer en pocas horas es una lectura muy rápida sobre algunas cuestiones, pero muy por arriba, porque estudiarlo lleva varios días. Cuando llegan los temas me obligan a votarlos en contra, porque no te dejan otra chance. Se perdieron la oportunidad que el Presupuesto fuera aprobado por unanimidad por la desprolijidad de disponer a último momento de la información, hecho que no se ha dado solo en este caso, sino que está siendo una conducta habitual en las últimas sesiones de Directorio”, afirmó el jerarca.