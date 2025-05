El otro Sánchez: el hermano del Pacha que va a presidir la Junta Departamental con el espaldarazo del MPP

–¡No me dijiste nada! –se asombró el Pacha.

Tres años después, el mayor es el secretario de Presidencia, y el menor es el primer edil electo del MPP en Montevideo. “Con Pacha nos vemos en ocasiones especiales, tiene mucho laburo y para agarrarlo a la casa es muy complejo”, cuenta Gonzalo. “Trato de no joder, le escribo una vez por semana, cosas así (...). Cuando preciso de algún consejo de temas políticos, ahí me acerco, pero trato de no atomizar con eso, porque ya está bastante atomizado. Está en eso todo el día, todos los días”.

El menor de los Sánchez nunca llegó a conversar con “Pepe” en la chacra. El fútbol en su juventud lo mantuvo lejos de los Gurises MPP. Tampoco se inició en la cantera del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) del que su hermano se hizo referente.

Gonzalo Sanchez, MPP Foto: Leonardo Carreño

Gonzalo es a sus 33 años de edad la cara de una nueva generación mujiquista que intenta adaptarse al mayor auge de su historia sin su principal caudillo.

La casa embanderada

De padre “bolche” y hermano “tupa”, nació a la vida política en una casa que dejó la 1001 para “embanderarse” con la 609 en las campañas. “Nosotros nos criamos adentro de un comité. Mi viejo (Ruben) dejó de militar y ya la figura que teníamos en casa era Alejandro”.

Criado en el Barrio Municipal, a Gonzalo lo cuidaban los hermanos Daniel y Alejandro mientras la madre Sonia cumplía su turno hasta las 14 de la tarde en la empresa Armco. Los grandes lo sacaban a pasear y jugaban carreras con el cochecito del bebé. “Ellos siempre me cuentan la historia. Me sacaban por el barrio, jugaban con los gurises. Andá a saber todas las judeadas que me hacían”, se ríe hoy Sánchez.

Al baby fútbol lo llevaba en la bicicleta su hermano Pacha, quien lo definió tiempo atrás en Protagonistas como “el más mimado”. Gonzalo no militó en la juventud emepepista porque priorizó el juego de zaguero en la séptima división de la IASA, y no paró hasta llegar a la cuarta.

Hace pocos años se mudó a Los Bulevares, cerca del Paso de la Arena, donde estableció su familia con una hija pequeña, y donde dio el paso decisivo hacia el MPP.

Gonzalo Sanchez, MPP Foto: Leonardo Carreño

El sindicato y el MPP

Primero como auxiliar de servicio en 2012 y luego como camillero en la Médica Uruguaya, Sánchez saltó a la militancia a través del sindicato. Su ingreso a la Comisión Directiva de la Asociación del Personal de Médica Uruguaya (APMU) fue en plena pandemia. “Eso fue re complejo por todas las problemáticas que había, el tema de los protocolos, ya teníamos incluso poco personal y la pandemia también arrasó”.

Con casi 4.000 afiliados, la APMU es uno de los gremios más grandes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), con una interna candente en la que no faltan epítetos ni denuncias. Tras ejercer como secretario en el único período de la última década en que la lista 17 no ganó las elecciones, Sánchez encabezó en 2022 una agrupación propia, pero no logró los votos para llegar a la directiva.

“El tiempo libre quería ocuparlo en algo y vi que estaba cerca la agrupación (del MPP) del Paso de la Arena. Me empecé a arrimar a las reuniones y seguí militando dualmente en el movimiento sindical y acá a nivel partidario”.

Para las elecciones de la APMU de 2024 se alió con la lista 45, señalada por sus adversarios por ser la vertiente del Partido Comunista y afín a la dirección de la FUS. Accedió así a la directiva como la oposición a una mayoría a cuyos dirigentes ya había acusado de creerse “señores burgueses” al despedir a una trabajadora y de hacer del gremio un “club de amigos”. “El movimiento sindical es así, es bastante complejo en las internas, pero supimos terminar congeniando y llegando a buen puerto”, dice hoy.

Gonzalo Sanchez, MPP Foto: Leonardo Carreño

Para ese entonces este joven militante sindical ya figuraba como segundo suplente de la onceava línea a Diputados del MPP por Montevideo. La 609 ganó bancas en el Parlamento que ni sus postulantes habían imaginado, lo que dejó a la futura lista de ediles de mayo sin 15 de sus principales dirigentes en la capital.

El Zonal A lo postuló como “prioridad” para encabezar la nómina y Sánchez obtuvo el beneplácito de una interna que lideraba, entre otros, la todavía ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. “Ser hermano del Pacha podría haberle jugado en contra”, asegura, por ejemplo, la diputada y exedila Susana Camarán; “eso llevó a que nos aseguráramos que no fuera un problema”. El secretario de la Presidencia se mantuvo al margen.

Presidente

El Pacha saltó a la cancha cuando tenía 27 años y la organización le confió la secretaría general de la Junta Departamental de Montevideo. Casi 20 años después, su hermano Gonzalo se estrena en el ruedo político como presidente de ese ámbito. A caballo de la aplanadora electoral del MPP, bajo la imagen de Mujica y Topolansky, hoy es el primer edil electo de la lista más votada.

Todavía le está agarrando la mano: todavía se siente un visitante en la sede de Mercedes y Ejido, está estudiando el reglamento de la Junta y preparando los temas que va a manejar: limpieza, movilidad, deportes y cultura. Prefiere hablar de “continuidad” antes que de “cambios”, sabe que con la limpieza hay que “mejorar y mucho” y que con la movilidad también: “Yo vivo allá en el Paso de la Arena y a veces tenía que irme a trabajar en bondi y tomaba una hora y media. Tenés tres horas de viaje, no está bueno, acortar ese tiempo de viaje para un trabajador es lo ideal”.

WhatsApp Image 2025-05-27 at 14.12.21.jpeg

En marzo de este año renunció a la Médica y ahora vivirá de la renta del MPP. Él dice que ya lo contactarán “más cercano a la fecha” para hablar “de los números”. Fuentes de la organización indicaron a El Observador que el sector retribuye a los ediles con unos $70 mil. Al igual que ministros, legisladores y cargos de gobierno, también los curules confían todos sus partidas al MPP, que devuelve una remuneración topeada.

Sánchez es consciente de que “el edil no tiene mucha visibilidad” y ahora apuesta a jerarquizar ese rol para que “la ciudadanía también se interese en la Junta”. Tampoco desconoce todos los focos que apuntan a su hermano y lo llena de “mucho orgullo” que el Pepe lo haya bendecido como futuro candidato a la Presidencia.

Gonzalo tiene claro quiénes son sus referentes en su incipiente carrera política: “El viejo y mi hermano. Mi hermano para mí también es un gran referente de la izquierda y del Frente Amplio”.