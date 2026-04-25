El MPP se comprometió a "defender al gobierno" de Orsi y apuntó a EEUU por sus "políticas de dominación" sobre América Latina

El Movimiento de Participación Popular (MPP) celebró este sábado un Plenario Nacional y emitió una declaración en la que reivindicó el rumbo del gobierno de Yamandú Orsi y se comprometió a defenderlo.
Además, apuntó contra Estados Unidos y específicamente a las "políticas de dominación" del gobierno de Donald Trump sobre América Latina.
El Plenario Nacional contó con la participación de varios dirigentes y militantes del sector —al que pertenece el presidente Orsi—, además de jerarcas del gobierno, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y las ministras de Industria, Transporte y Vivienda, Fernanda Cardona, Lucía Etcheverry y Tamara Paseyro respectivamente.
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El sector mayoritario del Frente Amplio consideró que el contexto internacional está caracterizado por "incertidumbre y tensiones geopolíticas", con Estados Unidos retomando las "políticas de dominación sobre el continente". Por esta razón, el MPP reafirmó su "defensa de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la paz mundial".
A nivel nacional, el sector consideró que la victoria de Orsi en las pasadas elecciones abrió un "nuevo tiempo político" en Uruguay y valoró el primer año de gobierno de su correligionario.
"El MPP se compromete a defender al gobierno, actuar como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, y trabajar territorialmente junto a la gente", señalaron en otro de los puntos.