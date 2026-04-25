El MPP se comprometió a "defender al gobierno" de Orsi y apuntó a EEUU por sus "políticas de dominación" sobre América Latina

El Movimiento de Participación Popular (MPP) celebró este sábado un Plenario Nacional y emitió una declaración en la que reivindicó el rumbo del gobierno de Yamandú Orsi y se comprometió a defenderlo .

Además, apuntó contra Estados Unidos y específicamente a las " políticas de dominación " del gobierno de Donald Trump sobre América Latina.

El Plenario Nacional contó con la participación de varios dirigentes y militantes del sector —al que pertenece el presidente Orsi—, además de jerarcas del gobierno , como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y las ministras de Industria, Transporte y Vivienda, Fernanda Cardona, Lucía Etcheverry y Tamara Paseyro respectivamente.

Sánchez llamó al MPP a "gritar los goles" del gobierno y reivindicó que el sector "siempre fue hereje" para "las tradiciones dogmáticas de la izquierda"

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El sector mayoritario del Frente Amplio consideró que el contexto internacional está caracterizado por "incertidumbre y tensiones geopolíticas ", con Estados Unidos retomando las "políticas de dominación sobre el continente". Por esta razón, el MPP reafirmó su "defensa de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la paz mundial".

Hoy fuimos más de 250 en la ronda, en nuestro Plenario Nacional, apenas algunos de los tantos brazos que construyen esta organización a lo largo y ancho del país. La semilla de una barra mucho más grande, la que está en cada barrio, en los gurises que sueñan, en cada laburante… pic.twitter.com/RWXPnBVCfG

A nivel nacional, el sector consideró que la victoria de Orsi en las pasadas elecciones abrió un "nuevo tiempo político" en Uruguay y valoró el primer año de gobierno de su correligionario.

"El MPP se compromete a defender al gobierno, actuar como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, y trabajar territorialmente junto a la gente", señalaron en otro de los puntos.