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El MPP se comprometió a "defender al gobierno" de Orsi y apuntó a EEUU por sus "políticas de dominación" sobre América Latina

El sector mayoritario del Frente Amplio celebró este sábado 25 de abril un Plenario Nacional que contó con la participación de varios jerarcas del gobierno

25 de abril de 2026 18:54 hs
Banderas del MPP. Imagen de archivo

Banderas del MPP. Imagen de archivo

El Movimiento de Participación Popular (MPP) celebró este sábado un Plenario Nacional y emitió una declaración en la que reivindicó el rumbo del gobierno de Yamandú Orsi y se comprometió a defenderlo.

Además, apuntó contra Estados Unidos y específicamente a las "políticas de dominación" del gobierno de Donald Trump sobre América Latina.

El Plenario Nacional contó con la participación de varios dirigentes y militantes del sector —al que pertenece el presidente Orsi—, además de jerarcas del gobierno, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y las ministras de Industria, Transporte y Vivienda, Fernanda Cardona, Lucía Etcheverry y Tamara Paseyro respectivamente.

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El sector mayoritario del Frente Amplio consideró que el contexto internacional está caracterizado por "incertidumbre y tensiones geopolíticas", con Estados Unidos retomando las "políticas de dominación sobre el continente". Por esta razón, el MPP reafirmó su "defensa de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la paz mundial".

A nivel nacional, el sector consideró que la victoria de Orsi en las pasadas elecciones abrió un "nuevo tiempo político" en Uruguay y valoró el primer año de gobierno de su correligionario.

"El MPP se compromete a defender al gobierno, actuar como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, y trabajar territorialmente junto a la gente", señalaron en otro de los puntos.

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