Trump cancela el viaje de sus representantes a Pakistán que iban a ser parte de las conversaciones sobre la guerra de Irán

Así ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cancelación del viaje de sus enviados a Islamabad, capital de Pakistán, para tomar parte en las conversaciones sobre la guerra de Irán.

En una publicación en la red social , escribió: "Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. ¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo!".

Trump anuncia que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por tres semanas

El "momento Ormuz" de la economía global: las rutas marítimas aún más críticas que están bajo amenaza de Irán

Steve Witkoff y Jared Kushner eran los encargados de viajar a Pakistán, país que se ha ofrecido a mediar entre Estados Unidos e Irán tras la guerra iniciada el pasado 28 de febrero con un ataque conjunto del país norteamericano e Israel.

Según una publicación en redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, el viceprimer ministro Ishaq Dar, quien también funge como ministro de Relaciones Exteriores, sostuvo una reunión hoy para revisar los últimos acontecimientos en la región.

Durante la reunión, Dar reiteró que Pakistán está facilitando las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para lograr la paz y la estabilidad en la región y más allá.

Sin embargo, con este último movimiento, Trump parece no estar dipuesto a estar charlas.

En su mensaje en Truth ha argumentado que, del lado de Irán "hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su "liderazgo". Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos" y que "nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no!".

Estas declaraciones en la red social refuerzan lo que previamente había declarado Trump a la cadena estadounidense Fox News: "Tenemos todas las de ganar. Pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para quedarse sentados hablando de nada", dijo en al medio.

Esto se da horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reuniera en Islamabad con varios funcionarios paquistaníes en una visita que, según dijo en su cueSenta en la red social X, fue "muy fructífera".

Durante esas reuniones, dijo en un comunicado, se abordaron los últimos acontecimientos relacionados con el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Araghchi también dijo que "comparte la postura de Irán respecto a un marco viable para poner fin definitivamente a la guerra contra Irán", pero que "aún está por ver si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia".

El funcionario iraní partió de Pakistán hacia Omán y el plan inicial era que retornara a Islamabad este domingo o lunes, según publicó CBS News, socio estadounidense de la BBC.

Tras la cancelación de la visita por parte de los funcionarios estadounidenses, no está claro qué ocurrirá.

La cancelación del viaje es una señal de cuán separados están los lados

Análisis de Joe Inwood, Corresponsal de Noticias Internacionales

Había pocas esperanzas de avances diplomáticos este fin de semana. Ahora, las escasas que existían se han desvanecido por completo.

La delegación estadounidense propuesta, encabezada por Jared Kushner y Steve Witkoff, ya carecía del peso del vicepresidente. JD Vance estaba "en espera", pero no iba a participar inicialmente.

El hecho de que incluso el equipo de menor nivel haya cancelado su viaje es una señal de la profunda distancia que existe entre ambas partes.

En declaraciones de ayer, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: "Esperamos que de esta reunión surjan avances positivos", a pesar de que Teherán había negado rotundamente que se hubiera planeado siquiera una reunión.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Pakistán —país que ha estado mediando—, pero solo para mantener conversaciones bilaterales con los anfitriones. Sus declaraciones tras la reunión no revelaron mucho, si acaso algo, pero sí dieron la impresión de que Irán no ha cambiado drásticamente de postura.

Además de agradecer a sus anfitriones pakistaníes, declaró haber expuesto las "opiniones y consideraciones" de Irán y expresó su "disposición a continuar los esfuerzos de mediación de Pakistán hasta alcanzar un resultado". En resumen, estamos dispuestos a negociar, pero no esperen una capitulación.

El principal punto de fricción parece seguir siendo el estrecho de Ormuz, esa vía marítima crucial que ambas partes mantienen bloqueada. El hecho de que un tema que ni siquiera figuraba en la agenda antes del inicio de la guerra, ahora ocupe un lugar central, sugiere que una solución duradera a este conflicto está aún muy lejos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC