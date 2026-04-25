Jorge Bava tras la nueva caída de Nacional: "El rival fue muy eficaz y nosotros no", el valor de ir "al frente" y las lesiones de Maxi Gómez y Maxi Silvera

El entrenador de Nacional , Jorge Bava , lamentó la derrota 2-1 del tricolor contra Danubio de este sábado por la noche, que dejó a su equipo sin chances en el Torneo Apertura , pero valoró lo "positivo" de haber generado tantas chances de gol durante el encuentro.

"Nos vamos con las manos vacías", comenzó diciendo el DT albo en la conferencia de prensa realizada tras el encuentro, en el que entiende que su equipo tuvo un "buen primer tiempo", pero remarcó que "es fútbol, el rival fue muy eficaz y nosotros no".

Para Bava, por otra parte, es "positivo" que Nacional haya pateado más al arco que el franjeado, y que además haya "minimizado las chances del rival".

"Me cuesta pensar más allá de los goles si tuvieron alguna más . Es positivo para nosotros pero es fútbol, el rival fue más efectivo y nosotros no lo fuimos", reiteró, y expresó que estos aspectos positivos son los que "te acercan a ganar".

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional con Danubio: el tricolor se quedó sin chances en el torneo

Nacional 1-2 Danubio: el franjeado logró una gran victoria ante un tricolor que sufrió la expulsión de Lodeiro y se llevó un nuevo golpe en el Torneo Apertura

El DT fue consultado sobre si esta irregularidad del tricolor se debe a algo anímico, y contestó: "Te diría anímico que fuese un partido que no se nos da, que no pateamos al arco, que no fuimos al frente. Creo que el equipo fue al frente, con uno menos siguió insistiendo, empató. Son momentos que tenemos que estar más cautos, más precisos a la hora de definir".

Las lesiones en Nacional

20260419 Maximiliano Gómez Liverpool Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (7) Maximiliano Gómez celebra uno de sus goles contra Liverpool Foto: Dante Fernández/Focouy

A Bava también le preguntaron sobre la actualidad de algunos de los jugadores lesionados y por qué creía que tenía tantos jugadores en sanidad, ya que para este partido el entrenador no contó con Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Camilo Cándido, Emiliano Ancheta, Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro.

El entrenador explicó que sus lesionados "están todos en diferentes fases de recuperación": "Ancheta cumplía hoy la recuperación. Silvera tuvo una recaída, por suerte los estudios no arrojaron una nueva lesión. Maxi (Gómez) terminó con el golpe del otro día, no estaba cómodo, por suerte los estudios salieron bien, pero me manifestaba que estaba con dolor".

Además, detalló que Nicolás López estaba "bien" tras salir sentido en los últimos minutos del partido de este sábado, pero aclaró que esperarán el diagnóstico de la Sanidad del club. Baltasar Barcía también se retiró sentido, y Pavel Núñez terminó el partido con molestias.

También aclaró que quiere que estos futbolistas vuelvan "cuanto antes", pero que no quieren "apresurar" los regresos y arriesgar la salud de los jugadores antes de una nueva "seguidilla" de partidos que se le viene al tricolor.

"Nosotros nos preocupamos de los nuestros, pero esto no afecta solo a nuestra liga, sino a varias. Los tiempos de pretemporada son más escasos", expresó Bava sobre la cantidad de lesiones que se han registrado en el fútbol local.

Un análisis condicionado de Universitario

En la última pregunta de la conferencia, a Bava le preguntaron si tenía algo analizado de Universitario, rival con el que se enfrentará Nacional este miércoles por la Copa Libertadores.

El DT declaró que están viendo "patrones generales" del juego del equipo peruano, ya que no saben "si mantienen al (entrenador) interino o contratan" a otro técnico antes del partido. "Tenemos que hacer un análisis general del juego, porque estamos un poco a la deriva en eso", agregó.

De todas formas, remarcó que más allá del análisis del rival sabe que Nacional tiene que "ir a buscarlo, a ganarlo" en Lima, ya que una victoria lo puede "posicionar muy bien" en su grupo de la copa.