Peñarol y Aguada se enfrentan desde la hora 21.15 en el Palacio Peñarol en partido correspondiente a la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie, que se disputa al mejor de siete partidos, está 1-0 en favor de los aurinegros.
Peñarol 48-49 Aguada EN VIVO por la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: final del primer tiempo, el aguatero lo dio vuelta y pasó al frente
Seguí todas las alternativas de la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol que se juega en el Palacio Peñarol