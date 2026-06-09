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Peñarol 48-49 Aguada EN VIVO por la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol: final del primer tiempo, el aguatero lo dio vuelta y pasó al frente

Seguí todas las alternativas de la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol que se juega en el Palacio Peñarol

9 de junio 2026 - 21:03hs
Norris Cole y Luis Santos

Norris Cole y Luis Santos

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

EN VIVO

Peñarol y Aguada se enfrentan desde la hora 21.15 en el Palacio Peñarol en partido correspondiente a la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. La serie, que se disputa al mejor de siete partidos, está 1-0 en favor de los aurinegros.

El partido

Primer cuarto: Peñarol 28-23

Segundo cuarto: Aguada 49-48

Tercer cuarto:

Final:

La serie final entre Peñarol y Aguada

Primera final: Peñarol 99-82 en el Antel Arena

Segunda final

Tercer final: viernes 12 de junio, hora 21.15, cancha de Aguada

Cuarta final: martes 16 de junio, hora 21.15, Antel Arena

Quinta final (de ser necesaria): viernes 19 de junio, hora 21.15 en el Antel Arena

Sexta final (de ser necesaria): lunes 22 de junio, hora 21.15 en el Antel Arena

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Final del segundo cuarto: Aguada 49-48

Con un parcial de 26-20, Aguada pasó al frente en el marcador y se va un punto arriba al descanso largo, 49 a 48.

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Aguada empata 35-35

Momento de Donald Sims en la noche y Aguada empata a Peñarol en 35- Quedan 5 minutos para el final del primer tiempo.

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Peñarol en penalidad

A falta de 6'47'' Peñarol ya está en penalización mientras que Aguada tiene una falta para dar. Gana 33-30 el aurinegro. El aguatero tuvo un buen inicio de segundo cuarto.

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Final del primer cuarto: Peñarol 28-23

Cierra un buen primer cuarto Peñarol que tuvo en Norris Cole a una figura determinante: 12 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes.

Williams el mejor en Aguada con 11 puntos y 3 de 4 en triples.

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Peñarol 13-6 y Leandro Taboada pide tiempo

Gran comienzo anotador de Norris Cole al que se suma Skyler Hogan. Peñarol abre ventaja de 13-6 y Taboada pide tiempo muerto en Aguada. Faltan 6'56'' para el final del primer cuarto.

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Arrancó el partido Peñarol vs Aguada

Dio comienzo el partido en el Palacio Peñarol.

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Quinteto titular de Aguada

Leandro Taboada saca como titulares a Juan Santiso, Santiago Vidal, Donald Sims, Jordan Williams y Luis Santos.

Quedan en el banco Federico Pereiras, Joaquín Osimani, Agustín Zuvich, Agustín Gentile, Valentino Acuña y Bautista Traversa.

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Quinteto titular de Peñarol

Leandro García Morales decidió que Norris Cole, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Skyler Hogan y Martín Rojas abran el partido.

Quedan en el banco de relevos para la rotación Federico Bavosi, Gabriel Jaú, Nicolás Lema, Santiago Calimares, Joaquín Delgado, Leandro Quiñones y Conrado Heilmann.

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Terna arbitral para Peñarol vs Aguada

Julio Dutra, Diego Ortiz y Valentina Dorrego serán los jueces para la segunda final.

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