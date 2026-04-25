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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional con Danubio: el tricolor se quedó sin chances en el torneo

Racing es el puntero del Torneo Apertura con 27 puntos, tres puntos por encima de Deportivo Maldonado y a cuatro de Peñarol

25 de abril de 2026 21:34 hs
Pavel Núñez contra Tomás Cavanagh en el partido entre Nacional y Danubio

Pavel Núñez contra Tomás Cavanagh en el partido entre Nacional y Danubio

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional perdió 2-1 con Danubio este sábado por la noche en el Gran Parque Central, por la fecha 13 del Torneo Apertura, en un nuevo duro golpe para los dirigidos por Jorge Bava en el ámbito doméstico.

Con esta derrota, el tricolor abandonó toda posibilidad de pelear el Apertura. Quedó con 19 puntos, a ocho del puntero Racing con seis puntos por disputar en el primer torneo corto del año.

Además, quedó a cuatro de Deportivo Maldonado y de Peñarol, este último con un partido menos.

El carbonero enfrentará a Juventud de Las Piedras este domingo a las 19:00 en el Estadio Centenario, en un encuentro que mirará atentamente Racing, que jugará a las 15:30 de esa jornada ante Cerro Largo en el Ubilla de Melo.

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Danubio, en tanto, volvió a ganar después de un mes y quedó séptimo en el Apertura con 18 puntos. Además, quedó cinco puntos por arriba de Cerro en la Tabla del Descenso, donde está en el último lugar de los equipos salvados.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional:

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