Se "planchó" la diferencia de precios con Argentina: cuáles productos son más baratos del lado uruguayo

En el comienzo del año se observó una diferencia de precios a favor de Argentina que fue diluyéndose con el paso de los meses. Desde marzo en adelante la brecha está "planchada" y hay productos más baratos del lado uruguayo .

En enero, la diferencia a favor de Argentina se ubicó en 40%y fue la más alta desde setiembre de 2024, según el Índice de Precios Fronterizos (IPF) que elabora la Universidad Católica - Campus Salto . El IPF refleja las variaciones de una canasta representativa de bienes transables entre Salto y la localidad de Concordia.

La medición siguiente, que se realizó en marzo, mostró una moderación en el indicador que pasó a 15%. El porcentaje se repitió en la última efectuada en mayo .

En ese mes, el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas llegó a un mínimo histórico desde que se realiza el IPF en julio de 2015 con 9% a favor de Argentina . De los 30 productos relevados hubo seis que tuvieron un precio más conveniente en Salto, que fueron el jamón cocido, polvo de hornear, yogur común, pan blanco envasado en rebanadas, carne picada y chorizos .

La variación de bebidas alcohólicas y tabaco también alcanzó el piso histórico desde 2015 al ubicarse en 27%. Ese rubro llegó a tener una brecha de 261% a favor de Argentina en setiembre de 2023. En la medición de mayo, el whisky en supermercados tuvo un valor favorable a Uruguay en 13%, mientras que el vino, la cerveza y los cigarrillos fueron más baratos del lado argentino en 60%, 9% y 36%, respectivamente.

En el caso de las prendas de vestir y calzado prácticamente hubo una paridad de precios entre Salto y Concordia, con una mínima diferencia de 1% a favor del departamento uruguayo. El rubro tiene seis artículos y en dos Uruguay tiene mejores valores de venta. En el calzado deportivo para hombres, Salto fue 5% más barato que Concordia y en jeans un 13%. En el caso del calzado deportivo de mujer los precios fueron prácticamente iguales y en championes, remeras y buzos para niños y en jeans para mujeres, Argentina tuvo precios más favorables en 41%, 10% y 4%.

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Los productos del hogar fue el tercer segmento que tuvo una brecha mínima histórica a favor de Argentina con 14%. Para verificar un registro menor hay que remontarse a marzo de 2018 cuando los valores en Concordia fueron 8% más favorables que los salteños. En la medición de mayo, el IPF mostró una diferencia general de 14%, con dos de los seis productos relevados con valores a favor de Uruguay: las sábanas y fundas con 23% y las toallas con 12%. Los precios más convenientes en Argentina se observaron en tubos y lámparas eléctricas (28%), pilas y baterías (45%), jabones de limpieza en polvo y en barra y suavizantes (19%) y detergente (49%).

El relevamiento de la Universidad Católica señaló que dos segmentos mantuvieron diferencias más altas favorables a Concordia: las comidas fuera de hogar y bienes diversos.

En el primero (que incluye refrescos, agua de mesa, hamburguesas y pizettas familiares) las variaciones oscilaron entre 21% y 45%, con una media de 35%.

En el segundo (que agrupa jabón de tocador y gel de ducha, pasta dental, shampoo y acondicionador, desodorantes y papel higiénico) fue de 34%. La mayor diferencia se verificó en los desodorantes con 84%, seguido por el shampoo y otros productos para el cabello con 44%.

El informe de marzo, cuando la diferencia de precios comenzó a moderarse, indicó que el tipo de cambio en Argentina había registrado una baja de 5,3% respecto a enero, mientras que en Uruguay aumentó 4,7% en el mismo período. Explicó que “la tasa de inflación más elevada en Argentina, sumada a los movimientos inversos del tipo de cambio en ambos países, resultó en una contracción significativa de la brecha de precios".

El último de mayo expuso que la tasa inflacionaria de Argentina continuó elevada, pero el comportamiento del dólar se mantuvo estable en los dos países y por eso no se registró una disminución ni crecimiento de la diferencia de precios.