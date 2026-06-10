Conflicto en la producción de medicamentos: trabajadores de laboratorios analizan profundizar medidas ante falta de acuerdo salarial

El Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se declaró en conflicto y comenzó a aplicar paros parciales con movilizaciones que ya están afectando la producción de medicamentos , en medio de una negociación salarial que lleva cinco meses sin avances sustanciales.

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Las medidas, que por ahora consisten en cuatro horas de paro semanales con movilizaciones, se concentran especialmente en el sector de logística, una de las áreas donde el sindicato denuncia un creciente proceso de tercerización. Sin embargo, el gremio advirtió que podría endurecer las acciones si la negociación en los Consejos de Salarios continúa estancada .

"Recién estamos empezando a tomar medidas", dijo a El Observador la secretaria general del SIMA, Zoya Franco . Según explicó, los paros ya generan impactos sobre la producción y la exportación de medicamentos, una actividad que representa una parte relevante del negocio de la industria.

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Este miércoles las partes volverán a reunirse en una nueva instancia de negociación. El resultado de ese encuentro será clave para determinar si el sindicato profundiza el conflicto. Entre las medidas que están sobre la mesa figuran desde la ampliación de los paros fraccionados hasta eventuales ocupaciones de los lugares de trabajo.

Los tres reclamos centrales

El sindicato sostiene que existen tres puntos centrales en los que las cámaras empresariales no han mostrado disposición a avanzar: salario, sistema de cuidados y reducción de la jornada laboral.

En materia salarial, el reclamo pasa por obtener un incremento real de los ingresos. Según Franco, las empresas aceptan mecanismos para evitar una pérdida del poder adquisitivo, pero rechazan otorgar aumentos por encima de la inflación.

"Estamos reclamando un incremento de salario. La industria tiene condiciones para generar un aumento real", afirmó.

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El sindicato propone una mejora de 2% anual durante un convenio de dos años. Como argumento, sostiene que la actividad registró un crecimiento superior al 17% durante el último período de negociación colectiva.

Otro de los puntos de conflicto es la reducción de la jornada laboral. Actualmente los trabajadores cumplen jornadas de 44 horas semanales, aunque el jornal se calcula sobre una base de 40 horas.

Según Franco, la patronal se niega incluso a discutir el tema bajo el argumento de que una reducción horaria afectaría la productividad de las empresas.

"Ellos plantean que bajaría la producción, pero eso no está comprobado", sostuvo la dirigente sindical. Como antecedente, recordó que durante la pandemia la industria atravesó experiencias de reorganización laboral sin que se registraran caídas de productividad. "Al contrario, tuvo picos históricos de producción", agregó.

"Los laboratorios trabajan con varios turnos. Se trata de reorganizar el trabajo para que no afecte la productividad. Nosotros entendemos que nos enfermaríamos menos y podríamos rendir más", afirmó.

El tercer eje de la negociación refiere al sistema de cuidados. El sindicato reclama licencias remuneradas para atender situaciones vinculadas al cuidado de hijos, familiares enfermos o adultos dependientes.

Las empresas propusieron un régimen de 14 horas anuales para estos casos, una cifra que el gremio considera insuficiente. Los trabajadores aspiran a lograr 20 días remunerados para cuidados, aunque aseguran estar dispuestos a negociar alternativas.

Sin impacto en el acceso a medicamentos

Pese al conflicto, el sindicato aseguró que hasta el momento no existe afectación en el acceso de la población a los medicamentos.

Franco sostuvo que el gremio mantendrá mecanismos para evitar que las medidas comprometan situaciones sanitarias críticas.

"Si hubiera algún medicamento estrictamente necesario para la salud de la población y nosotros constatáramos esa situación, no vamos a poner en riesgo la salud de la gente", aseguró.

La dirigente recordó además que no es la primera vez que el sector atraviesa un conflicto de estas características y señaló que el sindicato cuenta con guardias gremiales para atender eventuales situaciones de emergencia.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en la próxima ronda de negociación. Si no hay avances, el SIMA ya adelantó que evaluará nuevas medidas para la semana próxima.