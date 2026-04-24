Compras web en el exterior: sitios ya ofrecen envíos de hasta US$ 800 sin impuestos antes de que rija el nuevo régimen

A días de la entrada en vigencia del nuevo régimen de compras web en el exterior, sitios de comercio electrónico ya comenzaron a ofrecer envíos de hasta US$ 800 sin impuestos , en línea con los cambios definidos por el gobierno.

La actualización responde a la normativa que comenzará a regir el 1º de mayo , que eleva el tope anual de compras sin tributos de US$ 600 a US$ 800 , manteniendo el límite de hasta tres envíos por persona y un máximo de 20 kilos por encomienda .

En ese contexto, plataformas internacionales ajustaron su comunicación y promociones, destacando la posibilidad de comprar hasta ese monto sin IVA ni otros impuestos, especialmente para productos provenientes de Estados Unidos.

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El sitio web de Tienda Mía , por ejemplo, ya ofrece estas transacciones para productos como celulares, consolas de videojuegos o televisiones , productos que suelen superar ampliamente el monto que estaba permitido hasta ahora (US$ 200).

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El nuevo esquema establece que las compras realizadas a empresas estadounidenses seguirán exoneradas de impuestos, en el marco del acuerdo comercial vigente (TIFA). Sin embargo, para acceder a ese beneficio, las compañías deberán registrarse ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y acreditar su residencia fiscal, tal como informó El Observador en esta nota.

Ese requisito implica que el courier deberá incluir un número identificador en la declaración aduanera para que la operación quede exenta. En caso contrario, el envío tributará bajo el régimen general.

El procedimiento generó dudas en operadores del sector por su complejidad, ya que también exige que las facturas indiquen expresamente que los productos provienen de proveedores con residencia fiscal en Estados Unidos.

Además, el nuevo régimen introduce un cambio relevante: las compras realizadas en China —como a través de plataformas como Temu— pasarán a pagar IVA, lo que marca una diferencia respecto al tratamiento tributario de las compras en Estados Unidos.

Desde el gobierno señalaron que el objetivo es garantizar el origen de la mercadería y de los vendedores, aunque en el sector privado advierten que el sistema deberá ser probado en la práctica una vez que comience a aplicarse.