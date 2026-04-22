Compras web en Estados Unidos: nuevo esquema de Aduana genera confusión en operadores de comercio electrónico

La Aduana emitió un nuevo protocolo para la exoneración de impuestos a las compras web efectuadas en el exterior . En primera instancia se había planteado que las realizadas en Estados Unidos quedaban exentas de tributos, pero el procedimiento emitido generó alguna confusión en operadores de comercio electrónico.

Desde el 1º de mayo se aplicará la nueva normativa para las compras web en el exterior . El cambio sustancial es que las encomiendas llegadas de China quedarán gravadas con IVA. Sin embargo, según explicó el Presupuesto Nacional donde se incluyeron las modificaciones, las encomiendas procedentes de Estados Unidos mantendrán la exoneración por la vigencia del Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) .

A pocos días de la puesta en marcha del nuevo esquema, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) difundió este lunes una serie de disposiciones para los envíos postales internacionales que, bajo el amparo de la franquicia de encomiendas, quedarán exentos de impuestos. Sin embargo, el texto plantea que para acceder a esa exoneración las empresas estadounidenses deberán registrarse ante la Aduana .

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El procedimiento marca que la compañía deberá solicitar -mediante un certificado notarial- la inscripción en la categoría de empresa extranjera exonerada. Constatado que el origen es efectivamente estadounidense se le asignará un número de identificación único . A su vez, el listado de las registradas será público y estará disponible para las consultas de cualquier comprador interesado.

Entonces, cuando el courier realice la declaración aduanera de la compra en el exterior deberá incluir ese número asignado para que la operación quede exonerada del IVA.

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La DNA explicó que el procedimiento tiene como objetivo establecer requisitos y formalidades para acreditar la residencia fiscal de los vendedores y plataformas digitales de comercio electrónico.

Fuentes de comercio exterior consultadas por El Observador indicaron que la intención es asegurarse que tanto la mercadería como el proveedor sean de origen estadounidense.

El texto expresa que si una empresa emite una factura con productos de otros proveedores también deberá aclarar el origen. Para eso tendrá que mencionar en la factura el texto: “todos los bienes incluidos en el presente documento fueron fabricados o adquiridos a proveedores con residencia fiscal en Estados Unidos”.

“En el caso de que alguno de los emisores no se encuentre registrado (en la Aduana), no resultará aplicable la exoneración y el envío tributará conforme al régimen general que corresponda”, agrega.

Las fuentes mencionaron que todavía no está claro el procedimiento que quiere implementar la Aduana y por eso se aguarda el comienzo del nuevo esquema de compras web en Estados Unidos para ver si realmente funciona. Pero la primera sensación es que el protocolo previsto es complejo.

Certificación notarial

El documento de la DNA anexó un modelo de certificación notarial para la inscripción de las empresas estadounidenses en el registro de exoneradas. Se debe acreditar el control de la personería jurídica, representación legal, país de residencia e identificación de representantes legales.

Los cambios generales para las compras web

El Presupuesto Nacional planteó modificaciones al régimen de encomiendas internacionales que comienzan a regir a partir del 1º de mayo.

El nuevo régimen mantiene hasta tres encomiendas al año que no pueden superar, por vez, los 20 kilos. Uno de los cambios es en el tope anual de las compras que pasa de US$ 600 a US$ 800 por año. Las operaciones tienen que pagarse con tarjeta de débito o crédito internacional o instrumento de dinero electrónico. El texto explica que la titularidad del medio de pago deberá coincidir con el titular de la compra y con el destinatario del envío.

Además, el beneficiario deberá autorizar a las administradoras de las tarjetas de crédito o débito o de dinero electrónico a que suministren la información que solicite la Dirección Nacional de Aduanas. Una de las modificaciones sustanciales es que las compras efectuadas en China (a través de Temu) deberán pagar IVA.