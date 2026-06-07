Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundo / TRAGEDIA

VIDEO: dos personas murieron al estrellarse un avión en aeropuerto de República Dominicana

El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana

7 de junio de 2026 21:32 hs
dominicanaavion

El piloto y el copiloto de un avión privado murieron al estrellarse su aeronave este domingo en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de La Romana, ubicado al este de República Dominicana, informó a la AFP una autoridad aeroportuaria.

Las autoridades aeronáuticas detallaron que "la aeronave se declaró en emergencia" cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó al momento de retornar al aeropuerto.

"No se reportaron pasajeros", aclaró un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil.

Más noticias

Concluyó la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú e inicia el escrutinio

Trump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán

Las autoridades informaron además que investigan las causas del accidente de esta aeronave modelo Gulfstream G200, un jet privado con capacidad para entre ocho y 18 pasajeros.

Un video publicado en redes sociales muestra una enorme columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisterna esparcen agua para intentar controlar las llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/noeliaizarza/status/2063773340548894880&partner=&hide_thread=false

República Dominicana, en el Caribe, es conocida por sus paradisíacas playas. El turismo es la principal actividad económica de este país de 11,6 millones de habitantes.

El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana.

En 2021, murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo.

Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, más conocido como Flow La Movie.

AFP

Las más leídas

Alfajores argentinos se lanzan a conquistar Uruguay: una nueva franquicia, un desembarco y un referente premium que quiere expandir su presencia

"Tengo contrato, hice 40 goles y me venís a echar a mí": los entretelones de la charla entre Jorge Bava y el Diente López y el enorme esfuerzo que deberá asumir ahora la directiva de Nacional

Cerro 0-1 Peñarol: Diego Aguirre se jugaba mucho y el equipo ganó luego de un buen segundo tiempo por el Torneo Intermedio

La educación pierde alumnos, pero ANEP proyecta 44 nuevas obras edilicias: el debate que reabre la camioneta de Orsi

Temas

avión Personas República Dominicana

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos