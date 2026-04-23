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Impuestos: la recaudación de DGI cae 0,4% en el primer trimestre

La recaudación estatal mostró señales de enfriamiento en el inicio del año, aunque marzo logró romper una racha negativa de tres meses

23 de abril de 2026 16:10 hs
DGI y BPS

La Dirección General Impositiva (DGI) reportó una leve caída del 0,4% en la recaudación bruta del primer trimestre. Aunque marzo mostró una recuperación del 5% real frente al año pasado, el enfriamiento de los impuestos a las actividades económicas marcó el desempeño del periodo.

Las cifras

La recaudación total bruta fue de $ 180.317 millones en el acumulado a marzo y cayó 0,4% real en la comparación interanual, según datos oficiales.

Por su parte, la recaudación neta sumó $ 159.414 millones, con un crecimiento real interanual de apenas 0,1%.

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La diferencia entre la recaudación bruta y la neta corresponde a las devoluciones de impuestos, que pueden concretarse mediante pagos realizados con certificados de crédito emitidos por la DGI o mediante devoluciones en efectivo o por banco.

El desempeño de la recaudación refleja el enfriamiento de la economía tras un cierre de 2025 complejo y un bimestre enero-febrero que mantuvo la tendencia negativa con caídas de 2% y 4% respectivamente.

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IVA e Imesi

Entre enero y marzo, los ingresos por impuestos al consumo —IVA e Imesi—, que constituyen la principal fuente de recursos del Estado (58,7% del total), aumentaron 0,6% real y totalizaron $ 105.849 millones.

Dentro de este grupo, la recaudación por IVA creció 0,3% y la de Imesi 2%. Cabe destacar la dualidad en el IVA: mientras el de origen interno creció 3,7%, el recaudado en importaciones sufrió una caída del 6,6% real.

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En el Imesi, se registraron desempeños positivos en combustibles (6,9%) y bebidas (8,3%), contrastando con fuertes caídas en automotores (-21,8%) y tabacos y cigarrillos (-6,6%).

En tanto, los ingresos por impuestos a la renta disminuyeron 3,6% real y totalizaron $ 61.867 millones en el primer trimestre del año, con descensos en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) (-5,2%) e Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (-3%).

Finalmente, los impuestos a la propiedad mostraron un dinamismo positivo en el trimestre con un crecimiento del 12,7% real, impulsados principalmente por el Impuesto al Patrimonio, que aumentó un 14,4% en términos reales.

La recaudación en marzo

  • En marzo, la recaudación bruta totalizó $ 60.423 millones y aumentó 5% real en comparación con igual mes del año pasado, luego de tres caídas mensuales consecutivas en diciembre, enero y febrero.

El primer día hábil de marzo ingresó una transferencia del BPS por $ 1.129 millones, correspondiente a la recaudación de febrero por concepto de IRPF. Si se considera este corrimiento de caja, la variación real interanual de la recaudación bruta habría sido de 3%.

  • Los ingresos por IVA sumaron $ 29.941 millones, con una variación real de 5,5%. De este modo, la recaudación por este impuesto volvió a crecer luego de cinco caídas mensuales consecutivas.
  • La recaudación de Imesi fue de $ 5.336 millones y cayó 0,8% interanual.

  • La recaudación del IRAE alcanzó los $ 6.721 millones y creció 0,5% interanual, tras tres meses de caídas.

  • En tanto, la recaudación del IRPF llegó a $ 11.714 millones en marzo y aumentó 9,6% interanual, tras la caída registrada en febrero. Sin el efecto del corrimiento de caja antes mencionado, el IRPF habría caído 1% en el mes.

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