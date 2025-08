Madre del niño que cayó del Gusanito Manzana del Parque Rodó demandó al dueño del juego y habló de la relación "complicada" con el padre del menor

El padre del menor, un hombre jubilado de Antel de 67 años , también fue internado luego de que se tirara del juego para intentar recuperar al menor cuando la máquina aún seguía girando porque no posee frenado de emergencia.

En entrevista con El Observador, Cristi Rodríguez contó que espera “toda la colaboración” de la IMM a los efectos de poder determinar a cuál de los actores le cabe la responsabilidad.

WhatsApp Image 2025-07-31 at 18.25.22 Marcos Pacheco, abogado de la madre del niño de 2 años

Según las normas –que están visibles antes de entrar al juego– los niños no pueden ir en la falda de los adultos y tampoco deben subir menores de 6 años, algo que en este caso no pasó.

WhatsApp Image 2025-07-31 at 18.06.23 (1)

Rodríguez dijo que, tras las averiguaciones que pudieron hacer junto a los defensores, el funcionario que estaba ese día tiene “19 años de experiencia”. “No nos queda claro cómo no se dio cuenta de que iba en la falda con el niño”, cuestionó.

Ese sábado, el padre del menor iba con sus cuatro hijos y todos subieron al juego. Los otros tres iban en los asientos de atrás y uno de ellos, de 5 años, fue diagnosticado con “estrés postraumático” además de que también sufrió un golpe en la cabeza tras un movimiento “brusco” del Gusanito.

Rodríguez sostuvo que varios de los testigos declararon que el juego siguió funcionando luego de que su hijo se cayera, dado que no tiene freno de emergencia. “No entendemos cómo se dio la secuencia, pero es bastante inentendible también que el juego no se pudiera frenar”, se lamentó.

Pacheco y De León, al mismo tiempo, agregaron en la denuncia una serie de preguntas. A modo de ejemplo pretenden saber cómo son los controles de los juegos, quiénes lo deben hacer y si existe la presencia de técnico prevencionista. “En los parques de atracciones es vital hacer simulacros de accidentes para poder achicar el tiempo de respuesta”, añadió Pacheco.

WhatsApp Image 2025-07-31 at 18.20.50

La relación con el padre

Rodríguez está separada del padre de sus hijos y hace dos meses, aproximadamente, radicó una denuncia por violencia de género que está siendo investigada por la Fiscalía de Ciudad de la Costa.

La relación se deterioró luego de que él tuviera actitudes violentas cuando Rodríguez le manifestó que comenzaría a trabajar, según la denuncia a la que tuvo acceso El Observador.

En la declaración que hizo ante las autoridades, Rodríguez contó que no busca que el hombre deje de ver a sus hijos dado que lo calificó como “buen padre”. El día que el niño de 2 años sufrió la caída a su madre primero le dijeron que había sido por un accidente de tránsito.

“Lo primero que nos dicen es que fue un accidente de tránsito y fuimos hasta el hospital pensando que había sido eso. Yo intentaba hablar con mis otros hijos para saber qué había pasado, pero no me dejaban. Yo me enteré de lo que había pasado de verdad cuando llegué a la puerta del CTI y que lo llevaba en la falda lo leí en la prensa”, sostuvo Rodríguez.

La madre tampoco sabía que el hombre había llevado a los menores al Parque Rodó. Ese fin de semana le correspondía pasar junto a sus hijos, tras la resolución judicial impulsada por la denuncia que hizo la mujer.

A su vez, la Justicia también dispuso un “mediador” que es quien está al tanto y debe hacer cumplir los tiempos designados para que los cuatro niños pasen junto a su padre.

El padre fue dado de alta y se espera que la fiscal Graciela Perazza, quien investiga el caso de la caída, lo llame a declarar para que dé su versión de los hechos.

Rodríguez cerró su versión al decir que entiende que “hay gran responsabilidad del padre” con quien reconoce tener una relación "complicada", pero comprende también que los controles por parte de quienes estaban a cargo del juego “fallaron”. “No fue una desgracia por poco”, finalizó.