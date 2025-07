Accidente en el Gusanito Manzana: quién es el dueño del juego y qué inspecciones hace la Intendencia de Montevideo

El departamento de Desarrollo Económico de la intendencia administra las concesiones a privados para cada atracción. Gioga e Hijos ostenta desde hace décadas una buena parte de los juegos del Parque Rodó.

De todas formas, pese a la habilitación de la comuna, cualquier daño que cause uno de ellos recae exclusivamente en el permisario.

"La habilitación de la atracción no eximirá de responsabilidad al permisario por los daños y perjuicios que el funcionamiento de la misma, pudiera causar al público, por accidente o cualquier otra causa siendo de su exclusivo cargo, responder a las reclamaciones que se formulen en tal sentido", dice la normativa departamental.

El Observador intentó ponerse en contacto con la empresa, pero desde all respondieron que no darán declaraciones.

Para la IMM, la empresa está en regla

La comuna esperará al resultado de la investigación de Fiscalía –a cargo de la fiscal Graciela Peraza– y evaluará entonces "si hay algo que ajustar", pero por el momento entiende que la empresa cumple con los requisitos.

Por un lado, el prosecretario Diego Olivera dijo a El Observador que la empresa está al día con el pago del canon, cuenta con el seguro correspondiente y con cobertura de emergencia móvil.

Olivera señaló que el juego tiene una habilitación "vigente" del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) que fue renovada en abril de este año.

Añadió que tanto el SIME, como el Servicio de Convivencia Departamental, realizan "de manera periódica inspecciones a las distintas atracciones mecánicas del parque". La última inspección se hizo en febrero de este año y "no constató ningún problema", afirmó el prosecretario.

Luego, el propio día del accidente el equipo de Convivencia fue hasta el lugar y constató que el juego tenía la habilitación vigente

Las normas de la intendencia

Un hombre que lleva 19 años como operador del juego contó a Subrayado (Canal 10) que si bien han habido "otros sucesos", nunca había visto algo de esta gravedad.

El operador, de nombre Alex, explicó también que la atracción no tiene un sistema de frenado de emergencia. "Si te subís y me gritás: 'frenámelo', yo no te lo puedo frenar", sostuvo.

Contó que el juego tiene dos sistemas de seguridad: una barra metálica y un cinturón, aunque la primera puede no servirle a un niño por su tamaño.

"Si la barra al niño no lo cubre, por lo menos tiene el cinto. Alguno de los dos sistemas de seguridad tiene. Es imposible que hayan fallado los dos. Ahí hubo alguna otra falla que hasta que no veamos la filmación no podemos definir si el padre, o el adulto con el que andaba, lo volvió a poner en la falda", declaró a Subrayado.

Según la versión a la que hizo referencia el hombre, le habían advertido al padre del niño que no lo podía llevar a upa y que, pese a que en primer lugar lo había bajado, después se lo volvió a sentar arriba.

Una imagen difundida por Telenoche (Canal 4) muestra justamente que el niño iba sentado en la falda de su padre.

Además de lo expresado por el operador del juego, un cartel en la propia estructura del Gusanito Manzana enumera varias normas de la intendencia, entre ellas que está "prohibido llevar menores en la falda".

Otras normas relacionadas a la seguridad indican que el uso del cinturón es obligatorio, que los meno

res de seis años deben ir acompañados de un adulto y que está prohibido "pararse y descender con la atracción en movimiento".