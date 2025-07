Operario del Parque Rodó dijo que juego del que se cayeron dos personas no tiene "frenado de emergencia"; niño de dos años sigue en CTI

Operario del Gusano Manzana dijo que juego no tiene "frenado de emergencia"

Alex, uno de los operarios del Gusano Manzana, dijo en una entrevista con Subrayado que el juego no tiene frenado de emergencia, pero aseveró que es "imposible" que hayan fallado las medidas de seguridad dispuestas.

"Si te subís y me gritás: frenámelo, yo no lo puedo frenar. No hay un sistema de frenado de emergencia", explicó el operario.

El trabajador reconoció que no vio el accidente, tampoco a través de las cámaras de seguridad, pero conversó sobre la posibilidad de que el niño fuera en la falda de su padre durante el recorrido del "Gusano", como indicaron algunos testigos.

"Se le dice al adulto que el niño no puede ir en la falda, parece que arrancado el juego lo vuelve a poner en la falda, sin medidas de seguridad", continuó el funcionario del parque.

Según Alex, el juego cuenta con dos instrumentos de seguridad: una barra metálica y el cinto de seguridad. "Si la barra no cubre al niño, por lo menos tiene el cinto. Es imposible que hayan fallado los dos sistemas de seguridad", remarcó.

Tras el accidente, la Intendencia de Montevideo clausuró de forma preventiva al Gusano Manzana. La comuna informó en un comunicado que el cierre de la atracción se mantendrá hasta que se aclaren las "circunstancias" que llevaron al incidente y se completen las pericias correspondientes.

El gobierno departamental remarcó que la atracción contaba con la habilitación vigente, y se puso a disposición de la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza para colaborar en la investigación del accidente.