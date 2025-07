Peñarol le pone presión a la Mesa Ejecutiva para cambiar la fecha del clásico: "Hay que cuidar al único equipo uruguayo que está en copas internacionales"

Como es sabido, Peñarol no puede jugar con público ese partido porque fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con dos partidos a puertas cerradas por los incidentes causados por sus hinchas en la final del Torneo Intermedio.

Sin embargo, Peñarol apeló el fallo el martes y espera aminorar el castigo y poder jugar con público contra Nacional.

Para el caso de que el Tribunal de Apelaciones mantenga el castigo y Peñarol se vea obligado definitivamente a jugar contra Nacional a puertas cerradas, el presidente Ignacio Ruglio comenzó a hacer gestiones con la finalidad de adelantar el clásico y tener así un día más de descanso para jugar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda.

El partido de ida está fijado para el martes 12 de agosto a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

Álvaro Rivero, por su parte, recordó este miércoles que en la temporada 2023 Nacional jugó un clásico un sábado y el martes, a las 72 horas, volvió a jugar, por Copa Libertadores, y en Venezuela.

La Mesa se basa en el parámetro de las 72 horas para no exigir a los equipos en sus competencias.

En la presentación de Matías Arezo como nuevo jugador de Peñarol, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio dejó en clara cuál es la postura de su institución.

Si logra un fallo favorable y puede jugar con público ante Nacional, se mantendrá en la fecha del sábado.

En cambio, si no puede jugar con público y el partido será a puertas cerradas, pedirá para que la Mesa Ejecutiva se lo adelante un día.

"El Ministerio del Interior nos autorizó a jugar el viernes de tarde, va a llegar a una carta (a la Mesa Ejecutiva), ya hablé con la televisión también que podía ser el otro que tenga impedimento porque no es lo mismo una pantalla de sábado o de viernes. Si es con gente el sábado, no hay problema para jugarlo. Pero si es a puertas cerradas lo que hay que cuidar es al único equipo uruguayo que está en copas internacionales al día de hoy y que a los tres días juega con Racing un cruce dificilísimo", afirmó Ruglio en conferencia de prensa.

"Y si realmente todos los actores de la AUF piensan que el fútbol uruguayo tiene que dar un salto de calidad nos van a tener que acompañar y jugar el viernes. El Ministerio del Interior indicó que no tiene problema, sino es todo un verso enorme lo de elevar al fútbol uruguayo y llevarlo a la competencia internacional. No estamos pidiendo nada extraño, estamos diciendo que si nos hacen jugar a puertas cerradas el Ministerio del Interior apoya y la televisión también acompaña. Peñarol pide cuatro días, un día más de descanso puede ser definitorio", explicó Ruglio.

En caso de que la respuesta de la Mesa Ejecutiva, donde Peñarol no tiene ningún representante porque Ruglio los retiró en julio de 2023, sea negativa, el presidente aurinegro dijo: "Le vamos a preguntar a la AUF cuál es el motivo real porque 24 horas es muchísimo para un partido internacional. ¿Qué sentido tendrá tener menos espectadores en la televisión? El técnico quiere mandar una carta a las autoridades porque somos el único uruguayo en copa, por favor, vamos a jugar octavos con Racing. Peñarol se armó para soñar, ¿qué molesta jugar un día antes para cuidar? El que quiere cuidar realmente al fútbol uruguayo no va a ser por un clásico del Clausura a puertas cerradas, sino un partido de Libertadores con 35 mil o 40 mil personas y 4.000 hinchas de Racing".

"Nacional no va a querer, va a querer jugar el lunes porque Peñarol juega el martes con Racing. Nosotros haríamos lo mismo, al revés. Pero es la Mesa la que debe cuidar realmente al único equipo que está a nivel internacional. Si es con gente jugamos el sábado. Si no es con gente, no hay excusas", remarcó Ruglio.

El presidente mirasol espera una recaudación de US$ 600 mil para el partido ante Racing del que habrá que deducir los gastos de la organización del encuentro.

"Nos ilusionamos jugar el clásico con gente, es una enorme injusticia, tener a Leo (Fernández), a todos los que trajimos (Emanuel Gularte, Jesús Trindade y Matías Arezo) y no poder disfrutarlo a estadio lleno. No lo merecemos", concluyó Ruglio.