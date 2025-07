Ignacio Ruglio ilusiona a los hinchas de Peñarol con un jugador de renombre para el extremo izquierdo y no dio por cerrado al golero chileno Bryan Cortés

El martes, Peñarol acordó de palabra con Colo Colo y con el jugador la contratación del golero chileno Bryan Cortés. Sin embargo, Ruglio afirmó que el pase todavía no está "cerrado". ¿Por qué? Porque todavía no está cerrado.

"Es una de las posibilidades, Diego hace dos períodos de pase que nos pide por él. En el anterior período firmó una renovación importante con Colo Colo y no se dio. Las condiciones para Colo Colo y el golero están mandadas. Esperamos, ayer se precipitó la noticia, pero oficialmente no lo tenemos hecho y hasta que no sea oficial se puede caer, esperamos las respuestas desde allá", dijo intentando mostrarse cauteloso.

Sobre Edwuin Cetré admitió que la posibilidad es cada vez más lejana: "Hace días vemos que está complicado y el otro día se alejó más", expresó. El lunes, el extremo colombiano entró en Estudiantes, anotó un golazo de chilena y dio una gran asistencia. Luego expresó sobre la posibilidad de su salida: "Estoy acá".

"Ya teníamos otros planes que estamos trabajando para intentar cerrarlos con ese plantel soñado, que no te asegura nada, pero esta clase de planteles te generan ilusión de poder salir a pelear algo importante", expresó.

Consultado sobre si esos planes son lograr el retorno de Alejo Cruz, jugador formado en el club y que tras un pasaje por Albion y Danubio se fue a Atlético Goianiense de Brasil donde acaba de rescindir por sueldos impagos, y también hacer una apuesta a futuro por el extremo de Racing Esteban Da Silva, ex Cerrito, donde fue compañero de ataque de Maximiliano Silvera, Ruglio dio una sorpresiva declaración, ilusionando a sus hinchas.

"Veremos en las próximas horas, puede haber alguna otra opción a pelear, alguno de esos jugadores muy difíciles de llegar a Peñarol, por los que estamos intentando hacer el esfuerzo e ilusionarnos, siempre nos metemos en alguna pelea más difícil que la anterior, sino nos aburrimos. Para soñar con cosas grandes y el plantel que teníamos tener ya lo estamos teniendo, el que tenemos lo logramos mantener al 100% con los titulares y los primeros recambios, trajimos una columna vertebral con (Emanuel) Gularte, Jesús (Trindade), Matías (Arezo) para darnos lo que nos faltaba y falta complementar con el golero y un puntero izquierdo".

Peñarol busca en cada período de pases el retorno, al menos por seis meses de Brian Rodríguez, que actualmente es figura de América de México, que valora ofertas del mercado árabe y de Brasil, pero para transferirlo.

Otro jugador que Peñarol sondeó es Facundo Pellistri, actualmente en Panathinaikos de Grecia. Pero son jugadores de selección que tiene el Mundial a disputarse en un año y que están a un nivel inaccesible para el aurinegro.

Peñarol apostó este año en ese puesto por el argentino nacionalizado paraguayo Héctor "Tito" Villalba, pero en el primer semestre el extremo estuvo bajo, más allá de que aportó dos goles importantes.

"Diego busca un puntero izquierdo o un puntero, lo que el técnico me indica que haga, lo voy a cerrar, estamos buscando un puntero y un arquero y con eso el mercado está completo; después veremos qué llega", manifestó.

"Me gusta hablar de fútbol pero no meterme, ni en público ni en privado no me entrometo en lo que el técnico hace, siempre pregunto como un aficionado más o como un hincha más o como en una charla de bar", agregó.

Luego siguió hablando de sus vínculos con Diego Aguirre. "Siempre me dice que ahora tiene un lindo problema con (David) Terans en su mejor momento, Mati (Arezo) y Maxi (Silvera), el Cangrejo (Javier Cabrera) que los enloquece a todos, los gurises del club, que (Stiven) Muhlethlaer y Lea (Umpiérrez) ilusionan, que Diego García cuando juega lo hace muy bien, así que ahora es todo un problema de él".

Peñarol ya presentó a Jesús Trindade, Emanuel Gularte y Matías Arezo. Ahora espera hacer oficial al chileno Cortés.

En contrapartida, se fueron Guillermo De Amores, Rodrigo Pérez y Jaime Báez (en pleno Torneo Intermedio). Léo Coelho "puede salir" dijo Ruglio este miércoles y Felipe Avenatti negocia su salida a Boston River que no será a préstamo sino a través de una rescisión contractual.