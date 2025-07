Ignacio Ruglio actualizó el mercado de pases de Peñarol: el golero, Edwuin Cetré, Alejo Cruz y el número de salidas del club

"El fin de semana estuve con Carlos Bueno, Joe Bizera y la gente de Artigas, coincidimos en Solanas con mis nietos, con la gente de Rafa (Monge) y su barra. El domingo era una linda oportunidad para ver fútbol en el Campus (fueron a ver Atenas vs Artigas por la Segunda División). Washi (Aguerre) tiene una posibilidad de Europa en Valladolid, no hay nada concreto todavía, tiene su contrato en Colombia. Por ahora no se avanzó nada", dijo Ruglio en 100% Deporte que se emite por Sport 890.