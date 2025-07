Guillermo De Amores anunció su partida de Peñarol y se despidió con una carta dedicada a compañeros, funcionarios e hinchas, ¿qué pasa con Martín Campaña?

El golero de Peñarol Guillermo De Amores anunció este jueves su partida del club con una sentida carta que hizo pública a través de su cuenta de Instagram. El golero llegó a mediados de 2023,fue campeón uruguayo en 2024 y a pesar de que no tenía una cláusula de salida, logró rescindir de mutuo acuerdo con los aurinegros.

En 2013 fue vicecampeón mundial con la sub 20 de Uruguay ganando el Guante de Oro al mejor golero de la competencia.

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL Se terminan las banderas, y si aparecen colgadas en los tejidos no abrirán las puertas del estadio; el ministro del Interior explicó decisión tras reunión con Peñarol, Nacional y la AUF

El golero se fue a Fluminense donde se lesionó y nunca pudo llegar a atajar.

Volvió en 2020 a Fénix donde pudo relanzar su carrera.

Eso le permitió volver a atajar en el exterior. Tuvo un gran 2021 en Deportivo Cali y luego pasó por Lanús y Sporting Gijón.

A mediados de 2023 llegó a Peñarol luego de una apuesta por Thiago Cardozo en el primer semestre del año.

El juvenil del club rescindió contrato y se fue a Unión de Santa Fe y De Amores quedó como titular.

Jugó 18 partidos en ese semestre en un Torneo Clausura muy complicado. Primero con Darío Rodríguez como entrenador y luego con Diego Aguirre. Peñarol perdió las finales del Campeonato Uruguayo con Liverpool.

En 2024, Peñarol apostó por la contratación de Washington Aguerre para que ambos pelearan por el puesto. De Amores comenzó como titular, pero Aguerre se terminó quedando con el puesto.

En todo 2024, De Amores defendió el arco de Peñarol en 17 partidos oficiales.

La partida de Aguerre le abrió una nueva chance. Sin embargo, le tocó ocupar el arco en dos clásicos de verano complicados. Los dos los ganó Nacional. Sin errores de De Amores. Pero también sin intervenciones salvadoras.

Por eso, cuando arrancó el Torneo Apertura, Aguirre le confió el arco a Martín Campaña que llegó al club tras un segundo semestre de 2024 vació por una rotura de ligamentos en Al Batin de Arabia Saudita.

De Amores recuperó la titularidad en el partido contra San Antonio Bulo Bulo en Cochabamba, por Copa Libertadores.

Sin embargo, una lesión muscular en el sóleo lo sacó tres partidos del Torneo Intermedio. Cuando volvió para cerrar el certamen, se desgarró en el calentamiento contra Cerro perdiéndose el clásico del pasado domingo.

Estuvo 9 partidos en el arco de Peñarol este año por lo que sus prestaciones fueron siempre decreciendo: 18, 17 y 9 encuentros.

En pleno Torneo Apertura, Aguirre lo convocó a charlar junto con Campaña. Les dijo que la dirigencia había cerrado la contratación de Fernando Muslera.

El 26 de mayo, De Amores dejó la puerta abierta para la salida que se concreta este jueves: "Si viene una propuesta, como en enero pasado, la analizaré. El club no me dejó ir en enero pasado.Son situaciones que se viven en Peñarol, y el manejo quizás no es el ideal, pero uno sabe cómo son las reglas de juego".

Si bien valoró la franqueza de Aguirre, en el fuero íntimo le molestó el proceder de Peñarol.

Emelec apareció como el primer club interesado. Luego apareció Millonarios, club donde seguirá su carrera.

Después pasó lo que pasó. Muslera terminó en Estudiantes y Peñarol empezó a moverse por otros goleros: Matías Dituro que renovó en Elche. Alexander Domínguez que sigue con chances. Matías Mansilla que pasó de Estudiantes a Atlético Tucumán. Sebastián Sosa que está a la expectativa en Juventud.

Por eso, en la carta de despedida De Amores agradece a sus compañeros "por el día a día y compartir el vestuario", a los funcionarios de Peñarol: "la gente que trabaja en el club" y por último a la hinchada, "por estar siempre presente". Sobre el cuerpo técnico y la dirigencia no se pronunció.

Con esta decisión, Martín Campaña se quedará en Peñarol llegue o no llegue otro golero. La idea de Aguirre y la dirigencia es reforzar el puesto. Campaña no tiene cláusula de salida al exterior. Pero el club estaba dispuesto a liberar a uno de los dos al exterior.