El impresionante premio millonario que se disputarán PSG vs Chelsea en la final del Mundial de Clubes; mirá la cifra en dólares y lo que repartió el torneo

Los criterios con los que la FIFA ha repartido estos beneficios favorecieron desde el principio a las 12 escuadras europeas, que recibieron una cuota de entrada superior a la de los otros competidores.

Este ingreso por participación se situó en un rango de entre US$ 12,81 y 38,19 millones, dependiendo de una clasificación basada en criterios deportivos y comerciales.

Por rendimiento deportivo, el PSG y el Chelsea recibieron US$ 4 millones en la fase de grupos, US$ 2 millones por cada una de sus dos victorias.

A estos ingresossumaron US$ 7,5 millones por clasificar a los octavos de final, US$ 13,1 millones a los cuartos y US$ 21 millones a las semifinales.

Ambos finalistas tienen ya asegurados otros US$ 30 millones y el ganador puede extender sus ganancias hasta alcanzar el premio máximo de US$ 125 millones.

En el caso del Chelsea, esta facturación récord apenas le servirá para compensar parcialmente la inversión realizada para regresar a la élite.

El club londinense es el que más ha gastado en Europa desde que en 2022 fue comprado por el multimillonario estadounidense Todd Boehly al oligarca ruso Roman Abramovich, obligado a vender por sanciones de las autoridades británicas.

Desde entonces la factura se ha elevado a más de US$ 1.300 millones, con varias operaciones que superaron los 130 millones, como los fichajes del argentino Enzo Fernández y el ecuatoriano Moisés Caicedo en 2023.

Boehly no parece tener intención de guardarse la chequera después de una temporada en la que su equipo conquistó la Conference League pero se quedó muy lejos de pelear por la Premier League, que no gana desde 2017.

De vuelta al mercado, el Chelsea desembolsó en las últimas semanas casi 200 millones de dólares por tres jóvenes puntas: los ingleses Liam Delap y Jamie Gittens, y el brasileño Joao Pedro, quien comenzó a devolver dividendos anotando los dos goles del triunfo en la semifinal del Mundial frente al Fluminense.

Las cuentas del club londinense han sido objeto de investigación por la UEFA, que este mes le aplicó una severa multa por incumplir el llamado 'fair play' financiero.

De acuerdo con la revista Forbes, el Chelsea es el décimo equipo de fútbol de mayor valor, estimado en US$ 3.250 millones, y cuenta con unos ingresos anuales de 591 millones.

Paris Saint-Germain's Spanish headcoach Luis Enrique lifts the trophy with his players as he celebrates winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Inter Milan in Munich, southern Germany, on May 31, 2025.

El festejo de Luis Enrique

AFP