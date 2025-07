Policía de la Guardia Republicana fue baleado en la cabeza en una rapiña en Punta Gorda: le robaron la moto

"Empujan a una persona –el policía– que teníamos atrás en una moto de alta cilindrada Kawasaki, le pegan un tiro en la cabeza y se llevan su moto", contó el testigo.

"A mí me amenazan con la pistola y le tuve que dar la llave. Me tiré al piso, me llevaron el celular y por suerte no me dispararon", agregó el joven. Además de robarse los dos vehículos, los delincuentes dejaron en la escena del crimen una de las motos en la que llegaron a cometer la rapiña.

El efectivo policial fue trasladado al Hospital de Clínicas y se encuentra en el block quirúrgico de la institución.