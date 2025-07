Bomba en Nacional: Gonzalo Petit deja los tricolores en una operación millonaria a un club de España; mirá los detalles del pase

Y la operación será cercana a los US$ 9 millones por el 85% de la ficha , según señaló Perchman a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

El vice tricolor repasó que hace 10 días comenzó la negociación por Petit pero que inició con una cifra más baja de lo que pretendía Nacional. Luego, la oferta subió y el martes llegó una propuesta “aceptable”, pero querían algún “detalle más” que lo consiguieron en las últimas horas.

“Hoy llegó la oferta definitiva y estamos muy contentos por Gonzalo, porque es una venta que nos deja muy bien parados de cara al futuro y a terminar este año con superávit”, dijo Perchman.

Consultado por la cifra del traspaso, señaló que es cercana a los US$ 9 millones. “Es una venta muy importante por lo menos para los que han sido los últimos números de Nacional en general”, dijo. “Es por el 85%, o sea que a Nacional le queda un 15% de una futura venta”.

Clásico y final del campeonato intermedio 2025, Peñarol Nacional. Gonzalo Petit. Foto: Leonardo Carreño

"Nos parece una muy buena oferta", destacó Perchamn quien señaló que era el precio que él visualizaba por el juvenil, que según él tenía que estar entre los 7 y los 10 millones de dólares.

“Si los dejamos un año más y mantiene una cuota de gol alta, de repente el año que viene valía un par de millones más. O al revés”, comentó.

“Creo que estamos en un precio muy bueno en función de lo que ha sido Petit, que no ha sido un titular inamovible y que recién en esta última etapa de Peirano se asentó, porque en el arranque del año estuvo abocado a la sub 20, cuando llegó jugaban Herazo y el Diente (López) y el primer suplente era (Eduardo) Vargas. Entonces, recién te diría que en el Intermedio, después que Peirano le dio la chance a Vargas y no le salió, recién empezó a alternar y en los últimos 5 o 6 partidos se quedó con el puesto”, agregó.

El delantero se irá en este período de pases, pese a que Nacional buscó retenerlo hasta fin de año. “Fue parte de la negociación que intentamos pero no hubo manera”, explicó Perchman, quien agregó que cree que Petit hará un proceso similar al que hicieron con Ronald Araujo en Barcelona, con una cesión a un equipo de Segunda para que se vaya fogueando ya que el jugador “recién tiene 18 años”.

Perchman destacó los 20 millones en ventas

El vicepresidente tricolor destacó que “la ficha de Petit es 100% de Nacional”, por lo que los ingresos serán íntegros para los albos, a excepción de lo que corresponde al representante y al futbolista. “Esta la parte del representante y del jugador, hay un 30% que se divide entre esas partes”, explicó.

“Con esto de Petit cumplimos las pautas económicas de este primer año, que siempre dijimos que iba a ser un año difícil”, expresó.

“Estamos llegando a 20 millones en ventas, por supuesto que no son los 20 millones para Nacional, estoy hablando del número bruto”, dijo Perchman.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Lucas Villalba Lucas Villalba en Nacional Foto: Leonardo Carreño

El directivo reconoció que no se imaginaba haber llegado a esa cifra por traspasos. “Y la podemos incrementar con Villalba, Millán y Boggio, pero tenemos el objetivo de salir campeones a fin de año. Pero sí nos da una especie de luz buena de cara al futuro de vislumbrar que lo que estamos haciendo está bien. Después tenemos que tener la fortuna que lo deportivo nos acompañe y podamos ser campeones uruguayos”, señaló.

“Pero en la parte de altas y bajas, estamos muy conformes”, destacó, señalando que los 20 millones que contabiliza fueron por las transferencia de Lucas Sanabria, Bruno Damiani, Leandro Lozano, Ramios Brazionis, Mateo Rivero y ahora Petit.

¿Buscará un 9 Nacional por la salida de Petit?

Perchman fue consultado al respecto y descartó esa posibilidad. “No. Habíamos hecho la inversión de Maxi (Gómez) y creo que estamos haciendo un buen negocio. Se está yendo un gran 9 y un gran jugador a futuro, y un gran hincha de Nacional por esa cifra, y también trajimos por 500.000 dólares a Maxi Gómez que para mi va a marcar una época en el club”.

Nacional anunció a Maxi Gómez Nacional anunció a Maxi Gómez

“Y está Gonzalo Carneiro, que va a ir agarrando fútbol, y Christian Ebere. No estoy poniendo al Diente que juega un poco más retrasado”, señaló. “En esa parte no vamos a tocar nada”.

La oferta por Julián Millán desde Argentina

El vice tricolor señaló que los tricolores recibieron una oferta por Julián Millán desde Argentina pero no fue tenida en cuenta.

20250618 Nacional Julián Millán. Foto: @Nacional Julián Millán Foto: @Nacional

“Si bien era un poco más baja, iban a llegar al número”, contó. “Después les dije que no me pasen la oferta, ahora no lo vamos a hacer. También hay un equipo de Brasil bastante interesado”.

La llegada de Lucas Rodríguez, Recoba y Báez

Perchman también habló de la incorporación del volante Lucas Rodríguez, una sorpresa de Nacional en el período de pase.

“Hicimos la incorporación de Lucas Rodríguez. Necesitábamos un volante dinámico más. Y Lucas arranca el lunes. En esa zona del equipo no vamos a tener más nada”, señaló. “Estamos haciendo un truque. Rescinde Franco Catarozzi, que lamentablemente no tuvo mucha continuidad, un pibe excepcional, excelente en todos los aspectos, pero que no se le dio. Franco va a buscar un futuro por otro lado”.

20250316 Lucas Rodríguez y Jeremía Recoba Nacional Racing Torneo Apertura 2025. Foto: @Nacional Lucas Rodríguez y Jeremía Recoba Foto: @Nacional

Consultado por si estaba descartada la salida de Gabriel Báez, dijo que no. “Hay opciones. A nosotros nos gustaría que se quede hasta fin de año, pero no está descartado”.

Y sobre una posible salida de Jeremía Recoba dijo: “La única oferta que hubo fue la que rechazamos de Las Palmas”.