Guillermo De Amores fue muy frontal por una charla que tuvo el viernes con Diego Aguirre sobre una posible llegada de Fernando Muslera: "Quizás podía haber sido en otro momento, pero cada uno sabe cómo actúa"

"Me ha tocado jugar, no jugar, jugar y salir, me han tocado muchas situaciones en este período en Peñarol. Ha sido una experiencia divina y la estoy disfrutando al máximo como forma de crecimiento individual", comenzó diciendo De Amores.

Y continuó: "De Fernando (Muslera) se habla desde hace mucho tiempo, en todos los períodos de pases se habla de él. Puntualmente en este período, el entrenador nos confirmó en una charla el viernes pasado cómo será el semestre que se viene, no me corresponde a mí decirlo, pero ya sabemos cómo va a terminar esto. Individualmente, sé lo que se viene en los próximos días y uno está tranquilo, tengo contrato hasta fin de año en Peñarol, ahora estoy jugando. Si viene una propuesta, como en enero pasado, la analizaré. El club no me dejó ir en enero pasado. Son situaciones que se viven en Peñarol, y el manejo quizás no es el ideal, pero uno sabe cómo son las reglas de juego".

"Uno sabe en el club que está, cómo se vive. Es Peñarol. Uno trata de disfrutarlo y de crecer. He cumplido muchos de los objetivos como ser campeón, vivir cosas importantes en Libertadores, estoy cumpliendo un sueño, pero son situaciones que se han vivido que a uno lo golpean y cree que todo lo que se ha dado es un poco injusto, pero quizás es para hablarlo en otro momento", agregó.

"Me sorprendió la charla con el técnico y con Martín porque fue un día antes de que empezara un torneo, con la ilusión que tenemos de seguir peleando cosas importante con el club. Quizás podía haber sido en otro momento, pero cada uno sabe cómo actúa y cómo se maneja. Obviamente a uno le gusta que le sean claro y que le vayan de frente".