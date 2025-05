Se complicó: un jugador fundamental para Marcelo Bielsa en la selección uruguaya se lesionó y es difícil que pueda jugar en 11 días ante Paraguay por Eliminatorias

Como informó días pasados Referí, ya hay dos futbolistas que no podrán estar en el primero de esos compromisos, ante Paraguay, el próximo jueves 5 de junio a la hora 20 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lumbociatalgia. Pendiente de evolución", dice el comunicado.

Cabe recordar que Federico Valverde es el futbolista que más partidos jugó en toda la temporada en los merengues, jugando 59 de los 62 compromisos de su equipo.

Uruguay vs Argentina Eliminatorias Federico Valverde.jpeg FOTO: LEONARDO CARREÑO

Pero, además, Real Madrid apunta de lleno al Mundial de Clubes que comienza también en el mes de junio, días después de los encuentros por Eliminatorias.

Según informa el diario deportivo Marca desde España, Federico Valverde tiene, al menos, para una semana de recuperación.

Eso hace casi imposible que el futbolista pueda estar contra Paraguay y Venezuela con la celeste por Eliminatorias.

No obstante esto, según pudo saber Referí, desde el cuerpo técnico de la selección uruguaya, lo esperan igualmente en Montevideo y hasta ahora, no han tenido comunicación que no viajará.