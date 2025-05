Gerente de Plaza Colonia durísimo con Nacional por la situación de Christian Ebere: "¿Qué credibilidad pueden tener ahora?"

Al nigeriano se le cayó la chance de ir a Gimnasia y Esgrima La Plata por la situación de la rodilla, algo que tuvo que corregir pasando por el quirófano.

Finalmentel el jugador tuvo un gesto con Nacional. Aceptó salir del club cedido a Plaza y utilizó esos seis meses para recuperarse de la lesión fuera del club.

Tras estar seis meses parado, el delantero volvió a Nacional para la pretemporada de 2025, pero terminó recalando en Plaza Colonia, cedido a préstamo por otros seis meses.

“Yo quiero demostrar quien soy. Y también este año que me estoy preparando para eso. Ahora están diciendo para salir y prestar seis meses o algo así. Yo estaba volviendo de la lesión, sí, pero yo soy un guerrero. Esto no es una cosa nueva para mí. Yo ya tuve lesión de ligamento cruzado en Rosario Central, me quería recuperar y comencé jugando y haciendo goles también. Entonces esta no es la primera vez en mi carrera”, dijo entonces el nigeriano.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, afirmó días atrás que el jugador ahora va a volver a Nacional en el período de pases que se abrirá en julio.

Su contrato con Nacional expira el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, en Plaza son bastantes escépticos con esas y otras declaraciones que dan por hecha la vuelta de Ebere a los tricolores.

"Hubo una palabra y no se cumplió, ¿qué credibilidad pueden tener ahora? Hoy lo tenemos, lo vamos a disfrutar y ojalá que pueda aportar en lo colectivo y crecer en lo individual, yendo a Nacional o a otro club", expresó antes del partido contra Peñarol Federico Pérez, exjugador de Plaza que desde hace un tiempo desempeña funciones como gerente deportivo del club.

"La cabeza de él afecta, por eso no quiero seguir con el tema, lo charlamos con él, de vivir el hoy. El rendimiento de estos partidos le van a marcar el futuro", concluyó Pérez de declaraciones a Universal AM 970, y remarcó que no quería profundizar en el tema para enfocarse en el encuentro ante Peñarol.

Después, Ebere fue el mejor de Plaza. Metió una pelota en el palo en gran jugada y generó otra chance clara que le sacó Guillermo De Amores. Sin embargo, Peñarol ganó 2-0.