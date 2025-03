Mirá la imagen que compartió Christian Ebere en la previa del partido frente a Nacional, después de una semana de rumores sobre su presencia en Plaza Colonia

El tema es que Nacional paga el 50% de su ficha el vicepresidente Flavio Perchman dijo públicamente que le gustaría que Eberé no juegue contra Nacional. Pero en el contrato no está escrito, por lo que reglamentariamente está en condiciones de actuar.

484914000_18064231168945791_6891891772222766406_n.jpg

Ebere, que será titular este sábado contra Nacional, explicó su poco fútbol en los tricolores el año pasado: “Fue un momento complicado de mi carrera por la lesión que tuve en Nacional. Algunas personas pensaban que yo no quería jugar. No sabían que yo estaba lesionado. Intentaba jugar, pero me molestaba. Ahora cada día me estoy sintiendo mejor", destacó.

El vicepresidente albo Flavio Perchman apeló al tema "moral" intentando que el jugador no esté a la orden este sábado. "Para mí no tendría que jugar, pagamos más del 50% del sueldo. El jugador me dice que yo le pedí que vaya a hacer minutos, que respeta a Nacional pero no puede quedarse sin jugar ahora", dijo Perchman.

El reglamento ampara a Plaza Colonia y por eso está a la orden del técnico.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PlazaColonia/status/1903475846490251758&partner=&hide_thread=false ES HOY !

Convocados



@Nacional vs. Plaza Colonia

Sábado 22 de marzo

19:00 hs.

Gran Parque Central



VAMOS PATABLANCA ! pic.twitter.com/k3FivsvQvw — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) March 22, 2025

"Que se quede quieto Ebere jajaja. La verdad que es una lástima que sea contra nosotros, pero él va a querer demostrar", dijo durante la semana Christian Oliva, pilar del mediocampo tricolor.