"Yo soy un guerrero y quiero demostrar": el cruce de Nacional con Ebere, a quien buscan dar a préstamo, pero no quiere salir; mirá lo que dijo el nigeriano

“Ebere está entrenando para que arranque muy bien”, dijo el nigeriano este jueves a 100% Deporte de radio Sport 890, cuando le preguntaron cómo estaba de su lesión. “Estoy bien, estoy de alta y ya comencé a entrenar normal. Fui a una resonancia el lunes y está todo bien”.

El delantero confirmó que este miércoles tuvo una charla con directivos de Nacional, que le plantearon la posibilidad de ser cedido, y les dijo que él debía hablar con su representante y con Plaza Colonia, club dueño de su ficha. “Porque sin esas personas yo no puedo hacer nada. Yo no voy a hablar que voy a salir. No dije nada todavía, no confirmo nada”, explicó.

La idea de Nacional es que salga hasta mitad de año, cuando termina el préstamo de Herazo, y que luego sí regrese al plantel. “Eso es lo que Nacional quiere hacer, pero yo no acepté nada todavía”, señaló el jugador.

“Todo el mundo sabe que yo me quiero quedar en Nacional, pero todavía no acepté nada porque estoy hablando con mi representante y con el presidente de Plaza”, dijo.

Ebere también señaló que está entrenando a la par de sus compañeros y quiere tener su oportunidad.

1712445543637.webp Ebere tras fallar el penal LEONARDO CARREÑO

“Vengo de una de lesión, pero yo nunca aflojo en un entrenamiento. Estoy dando todo para conseguir estar en el mismo nivel con mis compañeros”, dijo el atacante, quien señaló que hace todos los ejercicios a la par del resto del plantel. “Yo estoy entrenando todo”, reiteró.

El jugador aún no ha hablado con el entrenador Martín Lasarte. “Y sí, es bueno charlar con él, pero todavía no charlamos porque yo no dije nada que voy a salir o no. Mi cabeza no piensa en salir de Nacional”.

Consultado por cómo había tomado la idea de que Nacional lo preste, dijo: “A mí no me gusta, porque yo no declaré nada que iba a salir. La gente ya comenzó a mandarme mensajes y no quiere que yo salga de Nacional”.

Ebere dijo que le molestaba que no se respete lo que habían acordado. “Si, también eso, porque yo soy una persona que quiero a Nacional. Y yo no quiero tener problemas con Nacional, nada de eso. Yo respeto también porque es un club en el que yo quiero jugar, es un club que yo quiero representar bien”

“Yo quiero demostrar quien soy. Y también este año que me estoy preparando para eso. Ahora están diciendo para salir y prestar seis meses o algo así. Yo estaba volviendo de la lesión, sí, pero yo soy un guerrero. Esto no es una cosa nueva para mí. Yo ya tuve lesión de ligamento cruzado en Rosario Central, me quería recuperar y comencé jugando y haciendo goles también. Entonces esta no es la primera vez en mi carrera”, dijo el nigeriano.

Al delantero le preguntaron si hubo un compromiso de Nacional de decirle que se quedara tranquilo que en 2025 iba a jugar en el club si salía por su lesión. “Sí, ellos dijeron eso, que en 2025 yo volvería a Nacional normal, que solo eran seis meses, el año pasado”, expresó. “Y yo dije: ‘Ah, bueno, yo no voy a ser egoísta’. Porque yo sabía que no iba a estar jugando. Yo voy a estar parado por tiempo hasta final de año. Entonces era mejor dejar eso para que llegue un jugador que pueda ayudar al equipo”.

-ine7093-1-jpg..webp Christian Ebere Inés Guimaraens

“Porque yo quiero que a Nacional le vaya bien. Yo no estoy feliz de que el otro rival gane, Peñarol campeón, está bien, pero encima de Nacional, no. Entonces, eso también me duele. Era mejor para el equipo para contratar a alguien para ayudar en ese momento. Pero ahora estoy de vuelta”, agregó.

Ebere también consideró que se debe respetar lo acordado, más allá de que haya cambiado la directiva. “Es un club, eso no es un club individual. Cuando sale un presidente y entra otro, eso no cambia nada, es un club”, dijo

El acuerdo entre Nacional y el jugador "está escrito", agregó.

Tras la charla con Nacional, Ebere habló con Roberto “Chiqui” García, el gerenciador de Plaza Colonia, con quien volverá a hablar para solucionar el tema. Consultado por su el dirigente estaba enojado con la situación, respondió: “Todo el mundo está enojado porque él no concuerda con eso también”.

Por su parte, García entiende que lo mejor es que el jugador siga en Nacional este semestre. “Humildemente, creo que la mejor decisión es que Ebere juegue en Nacional. Los que debemos decidir dónde va a jugar Ebere somos nosotros que somos los dueños de la ficha”, dijo.