El exjugador de la selección de Uruguay que dejó ir Nacional y que varios excompañeros lo felicitaron por su futuro

Pero más allá de ellos, hubo un futbolista que había vuelto al tricolor, y que pese a sus condiciones, -estuvo en la selección de Uruguay del Maestro Óscar Tabárez-, casi no fue tenido en cuenta por Lasarte el año pasado y se definió que no continuara en el club. Además de haber jugado desde la sub 15 a la sub 20 celeste.

Se trata de Emiliano Velázquez, quien con 30 años, volverá al club en el que comenzó y que este miércoles a la noche, oficializó su regreso al club con el que fue campeón uruguayo: Danubio.

Fue elegido además el Mejor Zaguero del Campeonato Uruguayo 2014 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador en 2014, cuando fue campeón con los de la Curva de Maroñas, y también integrante del equipo ideal.

Una vez que se conoció la firma con Danubio, hubo varios excompañeros suyos de Nacional que lo felicitaron.

Entre ellos estuvieron Luis MeJía, Ruben Bentancourt y Francisco Ginella.

20241029 Matías Velázquez y Emiliano Velázquez Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay Foto Leonardo Carreño (10).jpeg Matías Velázquez y Emiliano Velázquez Foto: Leonardo Carreño

Cabe recordar que Velázquez llegó a Nacional el 10 de setiembre de 2023 para reforzar el plantel que en ese momento aún dirigía Álvaro Gutiérrez.

Cuando Velázquez se despidió de Nacional, Martín Lasarte ponderó sus condiciones, por más que informó que no lo tendría en cuenta para este año.

"Me duele porque Emiliano ha cumplido un rol extraordinario en silencio. Ahí tenés un líder, un líder en silencio. Y por ahí en merecimiento, merecía la oportunidad de continuar. Pero lamentablemente los números y las circunstancias no dan para poder darle el lugar que se merece ", dijo Lasarte.