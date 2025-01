Mirá por qué Peñarol tendrá que pagarle menos de lo pensado a Toluca por el pase estrella de Leonardo Fernández

¿Por qué Peñarol tendrá que pagarle menos de lo pensado a Toluca por el pase estrella de Leonardo Fernández?

No obstante lo informado, finalmente Peñarol no tendrá que abonar esa suma al club mexicano, que era el dueño de su ficha, según explicó una alta fuente del club a Referí.

Es que cuando el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio firmó en 2024 para la llegada de Leonardo Fernández al club, el representante del jugador, Jorge Chijane, estableció una cláusula de que por vidriera con el club, es decir, mostrarlo en las copas internacionales, a Peñarol le corresponde un 10% de la venta si la misma superaba los US$ 6.500.000.

Como esta venta lo supera, por lo tanto Peñarol se ahorrará ese 10%, es decir, US$ 700.000, y no tendrá que pagar los US$ 7 millones a Toluca, sino US$ 6.300.000.