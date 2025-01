Nuevo número de camiseta, tercera presentación en un año y a la cancha: así será el jueves de Leonardo Fernández en Peñarol

¿Qué harían los clubes uruguayos si tuvieran los US$ 7.000.000 que Peñarol pagó por el pase de Leonardo Fernández?

Fernández tuvo un 2024 excepcional en Peñarol. Fue el goleador del Campeonato Uruguayo, salió campeón y fue elegido en la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí como el mejor jugador de la temporada.

A nivel internacional hizo una gran Copa Libertadores y fue el único uruguayo elegido en el equipo ideal. Peñarol llegó a las semifinales del torneo realizando una gran Copa.

Usar la número 8 le valió a Leo ganarse elogiosas palabras de Antonio Pacheco, entrenador de Wanderers, cuando ambos equipos se enfrentaron en el Parque Viera por el Torneo Clausura.

El domingo pasado, cuando Peñarol enfrentó a Colo Colo en su primer amistoso del año, por la Serie Río de la Plata, la número 10 no fue usada por ningún jugador.

Cabe recordar que Gastón Ramírez terminó su contrato el 31 de diciembre y el mismo no fue renovado.

Fue la clara señal de lo que iba a acontecer y que se confirmó este miércoles.

A través de sus redes oficiales, Peñarol presentó la camiseta que usará el jugador por el cual invertirá US$ 7 millones por el 80% de su ficha comprándosela a Toluca y también otros US$ 15 millones en tres años en términos salariales, además de una comisión de US$ 600 mil para el intermediario Jorge Chijane.

El otro récord de Leonardo Fernández: tres presentación en un año

Fernández fue anunciado como nuevo jugador de Peñarol el pasado 17 de enero, a través de un video protagonizado por el argentino Flavio Azzaro, mediático periodista argentino.

Para su llegada a Peñarol, fue clave la intervención del entonces secretario general del club, Edgardo Novick.

El 18 de junio, cuando Ignacio Ruglio logró fructíferas gestiones en México para extender el préstamo de Fernández hasta fin de año, Fernández fue nuevamente presentado en el Palacio Peñarol.

Este jueves 16 de enero, casi exactamente a un año de su primera presentación, Leo Fernández será presentado por tercera vez.

El acto se realizará en el Campeón del Siglo a la hora 19.00, poco antes del partido contra San Lorenzo por la Serie Río de la Plata, que se jugará a la hora 22.00 en el feudo aurinegro.

A la cancha contra San Lorenzo

Según se informó a Referí desde la interna del plantel, Fernández tendrá algunos minutos este jueves contra San Lorenzo, a ocho días de integrarse a la pretemporada de Peñarol.

El volante zurdo apunta a llegar con más minutos para el clásico de la Serie Río de la Plata el lunes 20 de enero y mejor aún para el clásico de la Supercopa Uruguaya, previsto para el domingo 26 de enero.

De su sensacional 2024, el único debe que le quedó a Peñarol y a Fernández fue el rubro clásico. No ganó ninguno y pese a hacer un golazo de tiro libre en la final del Torneo Intermedio, en la definición por penales erró dos veces, ambas pateando por encima del travesaño.