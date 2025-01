La increíble nota de Matheus Babi en Brasil donde habló de Peñarol, dio un detalle desconocido sobre Leonardo Fernández y dijo que Washington Aguerre es "loco"

El delantero brasileño Matheus Babi, quien retornó a fines de diciembre Athletico Paranaense, tras un fugaz pasaje por Peñarol en 2024, donde no logró destacarse, dio una jugosa entrevista en la que reveló varios detalles de su estancia en Uruguay.

"Un equipo muy, muy unido. Parece familia mismo. Fui feliz", expresó Babi sobre Peñarol donde anotó 4 goles en 20 partidos.

"La mayoría son jugadores hinchas, entonces siempre tienen para jugar algo más. Espíritu amador", subrayó.

"Otra cultura, otro estilo de fútbol", expresó en una charla de constante intercambio y de respuestas generalmente cortas.

"Las canchas son más pesadas que en Brasil y se juega directo, al contragolpe y a la pelota parada. Así juegan la mayoría de los equipos", dijo.

"Cada vez que iba al supermercado me compraba un pote de dulce de leche. Allá todo lo comen con dulce de leche", expresó.

Cuando les explicó a sus interlocutores el formato de disputa del Campeonato Uruguayo uno de ellos le respondió: "Carajo, no entendí nada".

Lo que dijo sobre el racismo en Sudamérica

Consultado sobre si sufrió algún episodio racista, Babi fue contundente: "Gracias a Dios no sufrí ningún incidente de racismo, ni en los estadios. Los casos de racismo ocurren más en el lado de Argentina".

Sobre la serie de octavos de final donde Peñarol eliminó al poderoso Flamengo dijo: "Lo planificamos para jugar al contraataque y jugar cuando se pudiera. Flamengo tuvo la pelota pero en los dos partidos generó muy pocas chances de anotar. El jugador uruguayo defiende y defiende mucho".

La goleada contra Botafogo y lo que pasó Peñarol fuera de la cancha: "Hicieron muchas cosas"

"Se metieron mucho con nosotros cuando íbamos al partido. Del hotel al estadio tardamos una hora, hora y media. Llegamos justo a tiempo para el partido. Nos pararon el ómnibus para que pasara el ómnibus de Botafogo, un trayecto que no dura ni 30 minutos, desde Barra hasta el estadio, lo hicieron en una hora y media. Luego pasamos entre los hinchas de Botafogo. Allí mi mente ya estaba desestabilizada también. Difícil, como que allí hicieron muchas cosas. Esto pasó. Primero fue la pelea de la hinchada, luego eso"

"Peñarol intentó jugar, no funcionó, hubo un apagón y las cosas salieron a favor de Botafogo. De la nada cinco goles, fueron en 22 minutos, si no me equivoco, cinco goles. Muy loco. Un apagón, un apagón, como inexplicable, hermano, de la nada encajas cinco goles. Es imposible entenderlo, el fútbol es una locura"

Sin embargo, Babi que todo Peñarol tuvo "fe en el milagro".

"Los chicos todavía creían, hermano. Ese día cambiaron el estadio, de la nada. Porque si hubiera sido en el Campéon Del Siglo habría sido diferente. Los chicos creyeron hasta el último minuto. Tanto es así que, como en el primer tiempo, hubo cinco ocasiones claras. Imagínense si la primera parte terminaba 2-0. En el partido creo que la expulsión del golero también dificultó un poco. Pero los muchachos creyeron hasta el final. Hasta el último momento los muchachos creyeron".

El increíble detalle que Matheus Babi reveló sobre Leonardo Fernández

"Teníamos un esquema de juego para él. Es un jugador que si lo ponés en una posición fija no va a rendir, pero si lo dejás libre para hacer lo que sabe, es diferente y hace la diferencia", dijo Babi sobre Leonardo Fernández, goleador del Campeonato Uruguayo con 16 goles, autor de 8 tantos de tiro libre y elegido mejor jugador por la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí.

Además dijo, dos veces, que "no entrena" los tiros libres. "Cuando había falta ya sabías que era gol, los hinchas ya empezaban a grabar".

Sobre Washington Aguerre dijo: "Es bueno. Loco y bueno", a las risas.

También destacó a Eduardo Darias, Jaime Báez y Maximiliano Silvera.

"La Fiera, levantó la moral del equipo, lo metió en una semifinal después de 14 años", expresó sobre Diego Aguirre aunque dijo que no tuvo diálogo con él ya que su mano derecha era quien hablaba con los jugadores, en supuesta mención al ayudante Juan Verzeri.

"Jugué poco, pero lo aproveché bastante, fue una muy buena experiencia de mucho aprendizaje".

"En mi primer partido erré un penal, en el segundo hice un gol. La ansiedad de que querer hacer un gol y de demostrar todo me jugó en contra, el entrenador me ponía poco, en el segundo semestre me preparé mucho, pero es un juego muy físico", comentó.

"El clásico con Nacional es diferente, hay mucha rivalidad", comentó aunque no dijo que en los tres clásicos oficiales de la temporada, dos fueron empates (uno lo ganó Nacional por penales, la final del Intermedio) y el otro lo ganó el bolso.

Los elogios de Matheus Babi a la hinchada de Peñarol

"La hinchada es muy pasional", dijo el brasileño.

Consultado por qué la hinchada de Peñarol es "diferente", Babi respondió: "Por la fiesta que hace, no paran de cantar, todo el juego. En Brasil si hacés un caño o una jugada linda la hinchada grita un poco. En Uruguay si trancás fuerte o te tirás al piso la hinchada explota. Valoran la garra, la entrega".