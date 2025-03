La calculadora de las Eliminatorias: ¿qué necesita la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para asegurar la clasificación al Mundial 2026 en los próximos partidos?

A grandes rasgos, la celeste debe sumar unidades y despegarse de los colistas, tres de ellos a los que se enfrentará en sus siguientes partidos, para meterse entre las selecciones clasificadas.

Embed

Los partidos que le quedan a Uruguay

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa tendrá los siguientes compromisos en las próximas dos ventanas de Eliminatorias:

En el mes de junio, el día 4 será visitante ante Paraguay de Gustavo Alfaro y el 9 la celeste será local en el Estadio Centenario ante Venezuela.

Las Eliminatorias terminarán en setiembre, cuando Uruguay será local ante Perú el día 9 y luego visitará a Chile el 14, dos selecciones que pueden llegar eliminadas dependiendo de sus resultados en junio.

Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto Foto: AFP

Lo que necesita Uruguay para clasificar

Si gana los dos partidos de junio

En la jornada 15, además del partido Paraguay vs Uruguay, se jugarán los encuentros Colombia vs Perú, Ecuador vs Brasil, Venezuela vs Bolivia y Chile vs Argentina.

Y en la fecha 16 jugarán Uruguay vs Venezuela, Brasil vs Paraguay, Perú vs Ecuador, Argentina vs Colombia y Bolivia vs Chile.

Si Uruguay gana sus dos partidos de junio, a Paraguay y Venezuela, y suma 6 unidades, llegará a 27 puntos y logrará la clasificación directa entre los 6 primeros puestos ya que los cuatro equipos de la zona baja de la tabla no lo alcanzarán por más que sumen todos sus puntos.

Venezuela, que tiene hoy 15 puntos, podría llegar a 21 si gana sus dos cotejos, pero si pierde con Uruguay en el Centenario quedará a lo máximo con 18 unidades, por lo que sería inalcanzable la celeste para las dos últimas fechas, a la que llegaría con 27 puntos.

Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto Foto: AFP

Los mismo pasa con los otros equipos colistas en las fechas junio. Bolivia si gana sus dos partidos (Venezuela visitante y Chile local), podrá llegar a 20, Perú (Colombia V y Ecuador L) a 16 y Chile (Argentina L y Bolivia V) también a 16.

Ninguno podría alcanzar a Uruguay en las dos últimas fechas en caso de que la celeste gane sus dos próximos compromisos de junio, sellando así el pasaje al Mundial 2026.

¿Qué pasa si Uruguay suma 4 unidades en junio?

Si Uruguay logra 4 puntos en junio, con un triunfo y un empate, se ubicará en la tabla con 25 unidades.

En ese caso habrá que esperar los resultados de los otros juegos y cuántos puntos sacan.

Por ejemplo, si Venezuela le gana a Bolivia y luego pierde con Uruguay, llegaría a 18 unidades y no podría llegar a los 25 puntos de la celeste en las últimas dos fechas.

Pero si Bolivia gana sus dos partidos (Venezuela visitante y Chile local), quedará con 20 y matemáticamente en setiembre tendrá chances de superar los 25 de Uruguay en la última doble fecha en caso de que la celeste no lograra sumar ante sus últimos rivales (Perú en el Centenario y Chile en Santiago).

Para eso, Bolivia tendría que ganar sus dos últimos partidos de setiembre que en lo previo son muy complicados: ante Colombia de visitante y Brasil en El Alto.

Si Perú y Chile ganan sus dos partidos de junio, llegarán a 16 unidades y ya no podrán alcanzar los 25 puntos que lograría Uruguay si empata y gana un juego en junio.

¿Qué pasa si Uruguay gana un solo partido en junio?

Si la selección uruguaya gana un solo partido en junio llegará a 24 puntos en la tabla.

En ese caso, depende de lo que pase con Venezuela en esa doble fecha. Si la vinotinto gana sus dos encuentros, ante Bolivia y frente a la celeste en el Centenario, quedará con 21 unidades, a tres de Uruguay, por lo que habrá que esperar a las dos últimos fechas para sellar la clasificación.

En tanto, si Bolivia gana sus dos partidos, llegará a 20 puntos y, como en el caso anterior, quedará matemáticamente con opciones de alcanzar a Uruguay en setiembre.

Perú y Chile, si ganan sus dos partidos de junio, llegarán a 16 y no podrán alcanzar la línea de 24 unidades que lograría Uruguay con un empate y una victoria en ese mes.

¿Qué pasa si Uruguay suma dos unidades?

Si Uruguay empata sus dos partidos de junio, quedará con 23 puntos.

Uruguay's Argentine head coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP Marcelo Bielsa en Bolivia vs Uruguay en El Alto Foto: AFP

En ese caso, habrá que hacer más cálculos. Venezuela, que de esa forma empataría con la celeste, podría alcanzar los 19 puntos si gana a Bolivia y quedaría a cuatro puntos de la selección uruguaya para la doble fecha final.

Bolivia, por su parte, debería ganarle a Venezuela de visitante, lo que le restaría puntos a la vinotinto, y luego a Chile en El Alto, para llegar a 20 y quedar a tres de Uruguay para setiembre.

Mientras que Perú y Chile, por más que ganen sus dos partidos y lleguen a 16 unidades, no podrán llegar en setiembre a la línea de 23 de Uruguay en el escenario de que logre dos empates en junio.

Si Uruguay suma un punto o no suma

Si el equipo de Bielsa logra un empate en las dos fechas de junio quedará en 22 puntos y deberá esperar al cierre en setiembre, al que llegará dentro de los 6 mejores en la tabla, pero con colistas en condiciones de alcanzarlo.

Eso se debe a que Venezuela, por más que gane sus dos partidos, incluido en el Centenario, solo llegará a 21 unidades, pero podría pasarlo en caso de lo que sería un decepcionante final celeste en la última doble fecha.

Bolivia, si gana sus dos partidos en junio, llegaría a 20 y también quedaría cerca de Uruguay, mientras que Perú y Chile, que quedarían en 16 si ganan sus dos partidos de junio, también estarán en condiciones de alcanzar los 22 de la celeste, en las etapas finales, en las que se enfrentarán al equipo de Bielsa.

Si Uruguay no suma puntos en junio y pierde sus partidos ante Paraguay y Venezuela, quedará con sus actuales 21 unidades para encarar el cierre del clasificatorio.

En ese caso, podría ser igualado por la vinotinto si sumas seis puntos en la próxima doble fecha, aunque hoya la celeste tiene +7 goles a favor frente a -4.

Bolivia también podría acercarse a Uruguay, en este escenario, si gana sus dos partidos (entre ellos Venezuela) y llega a 20 puntos.

Mientras que si Perú (Colombia V y Ecuador L) y Chile (Argentina L y Bolivia V) logran una excelente actuación en junio y ganan sus dos partidos, llegarán a 16 y quedarán con opciones para la última doble fecha frente a Uruguay.

Los últimos partidos de setiembre

Fecha 17: Uruguay vs Perú, Paraguay vs Ecuador, Argentina vs Venezuela, Colombia vs Bolivia y Brasil vs Chile.

Fecha 18: Chile vs Uruguay, Ecuador vs Argentina, Bolivia vs Brasil, Venezuela vs Colombia, Perú vs Paraguay.